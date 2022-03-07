https://ria.ru/20220307/neft-1777023372.html
В Японии не сообщили, готова ли страна отказаться от российской нефти
В Японии не сообщили, готова ли страна отказаться от российской нефти - РИА Новости, 07.03.2022
В Японии не сообщили, готова ли страна отказаться от российской нефти
Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции в Токио ушел от ответа на вопрос о том, готова ли Япония отказаться от... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T12:25
2022-03-07T12:25
2022-03-07T12:25
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цены на нефть
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ТОКИО, 7 мар – РИА Новости. Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции в Токио ушел от ответа на вопрос о том, готова ли Япония отказаться от российской нефти."Я бы хотел воздержаться от ответа, так как это часть дипломатических переговоров, но наша страна в плане усиления международных экономических санкций против России с пониманием, что один из национальных интересов, которые необходимо защищать, - это стабильные поставки энергии и обеспечение (энергетической) безопасности, будет действовать соответствующим образом, тесно взаимодействуя с мировым сообществом, в первую очередь со странами G7", - сказал Мацуно.Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что США обсуждают с ЕС перспективу отказа от покупки нефти у России.В Японии доля нефти из России составляет 3,6%, газа – 8,4%.
https://ria.ru/20220307/opasnost-1776989029.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
g7, сша, япония, энтони блинкен, россия, цены на нефть
В Японии не сообщили, готова ли страна отказаться от российской нефти
В правительстве Японии не ответили на вопрос о готовности отказаться от российской нефти