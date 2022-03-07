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В Японии не сообщили, готова ли страна отказаться от российской нефти
В Японии не сообщили, готова ли страна отказаться от российской нефти - РИА Новости, 07.03.2022
В Японии не сообщили, готова ли страна отказаться от российской нефти
Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции в Токио ушел от ответа на вопрос о том, готова ли Япония отказаться от... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T12:25
2022-03-07T12:25
g7
сша
япония
энтони блинкен
россия
цены на нефть
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ТОКИО, 7 мар – РИА Новости. Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции в Токио ушел от ответа на вопрос о том, готова ли Япония отказаться от российской нефти."Я бы хотел воздержаться от ответа, так как это часть дипломатических переговоров, но наша страна в плане усиления международных экономических санкций против России с пониманием, что один из национальных интересов, которые необходимо защищать, - это стабильные поставки энергии и обеспечение (энергетической) безопасности, будет действовать соответствующим образом, тесно взаимодействуя с мировым сообществом, в первую очередь со странами G7", - сказал Мацуно.Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что США обсуждают с ЕС перспективу отказа от покупки нефти у России.В Японии доля нефти из России составляет 3,6%, газа – 8,4%.
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g7, сша, япония, энтони блинкен, россия, цены на нефть
12:25 07.03.2022
 
В Японии не сообщили, готова ли страна отказаться от российской нефти

В правительстве Японии не ответили на вопрос о готовности отказаться от российской нефти

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России (справа) и Японии
Государственные флаги России (справа) и Японии - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Государственные флаги России (справа) и Японии. Архивное фото
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ТОКИО, 7 мар – РИА Новости. Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции в Токио ушел от ответа на вопрос о том, готова ли Япония отказаться от российской нефти.
"Я бы хотел воздержаться от ответа, так как это часть дипломатических переговоров, но наша страна в плане усиления международных экономических санкций против России с пониманием, что один из национальных интересов, которые необходимо защищать, - это стабильные поставки энергии и обеспечение (энергетической) безопасности, будет действовать соответствующим образом, тесно взаимодействуя с мировым сообществом, в первую очередь со странами G7", - сказал Мацуно.
Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что США обсуждают с ЕС перспективу отказа от покупки нефти у России.
В Японии доля нефти из России составляет 3,6%, газа – 8,4%.
Здание МИД Японии - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
03:55
Япония присвоила территории России третий из четырех уровней опасности
 
G7СШАЯпонияЭнтони БлинкенРоссияЦены на нефть
 
 
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