https://ria.ru/20220307/neft-1777023372.html

В Японии не сообщили, готова ли страна отказаться от российской нефти

В Японии не сообщили, готова ли страна отказаться от российской нефти - РИА Новости, 07.03.2022

В Японии не сообщили, готова ли страна отказаться от российской нефти

Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции в Токио ушел от ответа на вопрос о том, готова ли Япония отказаться от... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T12:25

2022-03-07T12:25

2022-03-07T12:25

g7

сша

япония

энтони блинкен

россия

цены на нефть

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ТОКИО, 7 мар – РИА Новости. Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции в Токио ушел от ответа на вопрос о том, готова ли Япония отказаться от российской нефти."Я бы хотел воздержаться от ответа, так как это часть дипломатических переговоров, но наша страна в плане усиления международных экономических санкций против России с пониманием, что один из национальных интересов, которые необходимо защищать, - это стабильные поставки энергии и обеспечение (энергетической) безопасности, будет действовать соответствующим образом, тесно взаимодействуя с мировым сообществом, в первую очередь со странами G7", - сказал Мацуно.Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что США обсуждают с ЕС перспективу отказа от покупки нефти у России.В Японии доля нефти из России составляет 3,6%, газа – 8,4%.

https://ria.ru/20220307/opasnost-1776989029.html

сша

япония

россия

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

g7, сша, япония, энтони блинкен, россия, цены на нефть