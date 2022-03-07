https://ria.ru/20220307/neft-1777011820.html

США пытаются подмять под себя Европу с помощью запрета на российскую нефть

Во Франции возмутились возможностью отказа США от российской нефти - РИА Новости, 07.03.2022

США пытаются подмять под себя Европу с помощью запрета на российскую нефть

Зрители французского телеканала BFMTV активно обсуждают в Twitter возможный запрет на поставки российской нефти в США и Евросоюз. РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T10:51

2022-03-07T10:51

2022-03-07T10:51

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франция

украина

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евросоюз

россия

нефть

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Зрители французского телеканала BFMTV активно обсуждают в Twitter возможный запрет на поставки российской нефти в США и Евросоюз.Большинство пользователей негативно восприняли эту новость, отметив, что США делают все для разделения Европы."Янки пытаются разрушить европейскую экономику", — убежден Sekou Touré."Жду не дождусь, когда буду платить за литр бензина три евро", — иронизирует Karo Rousseau."Американцы хотят заставить европейцев отказаться от российской нефти, без которой им не обойтись", — обратил внимание Morane Jobec."США считают нас ковриком для ног. Печально…", — заключила Emma.Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что администрация США рассматривает возможность введения заперта на импорт российской нефти в страну без согласования с европейскими партнерами.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.

https://ria.ru/20220307/udobreniya-1776898303.html

https://ria.ru/20220305/gaz-1776653895.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, франция, украина, сша, евросоюз, россия, нефть