https://ria.ru/20220307/neft-1777005535.html

СМИ: США могут заблокировать импорт нефти из России без согласования с ЕС

СМИ: США могут заблокировать импорт нефти из России без согласования с ЕС - РИА Новости, 07.03.2022

СМИ: США могут заблокировать импорт нефти из России без согласования с ЕС

Администрация США рассматривает возможность введения заперта на импорт российской нефти в страну без согласования с европейскими партнерами, сообщает агентство... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T09:45

2022-03-07T09:45

2022-03-07T09:45

экономика

сша

россия

цены на нефть

нефть

санкции

признание днр и лнр в россии

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151301/51/1513015173_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_11b17ae02b6b05ccc7b20c54efaa6b45.jpg

ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Администрация США рассматривает возможность введения заперта на импорт российской нефти в страну без согласования с европейскими партнерами, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленных с вопросом лиц.Ранее сообщалось, что госсекретарь Энтони Блинкен заявлял, что США обсуждают с ЕС перспективу отказа от покупки нефти у РФ.По данным источников агентства, администрация еще не приняла окончательное решение о блокировки импорта, возможном сроке и масштабе такого запрета.Агентство также ранее сообщало, что американская администрация ведет обсуждения с нефтегазовой отраслью по вопросу последствий от запрета на импорт нефти для американских потребителей и для глобальных поставок.

https://ria.ru/20220307/neft-1776999613.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сша, россия, цены на нефть, нефть, санкции, признание днр и лнр в россии, украина