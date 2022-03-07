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СМИ: США могут заблокировать импорт нефти из России без согласования с ЕС
СМИ: США могут заблокировать импорт нефти из России без согласования с ЕС - РИА Новости, 07.03.2022
СМИ: США могут заблокировать импорт нефти из России без согласования с ЕС
Администрация США рассматривает возможность введения заперта на импорт российской нефти в страну без согласования с европейскими партнерами, сообщает агентство... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T09:45
2022-03-07T09:45
экономика
сша
россия
цены на нефть
нефть
санкции
признание днр и лнр в россии
украина
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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Администрация США рассматривает возможность введения заперта на импорт российской нефти в страну без согласования с европейскими партнерами, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленных с вопросом лиц.Ранее сообщалось, что госсекретарь Энтони Блинкен заявлял, что США обсуждают с ЕС перспективу отказа от покупки нефти у РФ.По данным источников агентства, администрация еще не приняла окончательное решение о блокировки импорта, возможном сроке и масштабе такого запрета.Агентство также ранее сообщало, что американская администрация ведет обсуждения с нефтегазовой отраслью по вопросу последствий от запрета на импорт нефти для американских потребителей и для глобальных поставок.
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экономика, сша, россия, цены на нефть, нефть, санкции, признание днр и лнр в россии, украина
09:45 07.03.2022
 
СМИ: США могут заблокировать импорт нефти из России без согласования с ЕС

Bloomberg: Белый дом может заблокировать импорт российской нефти без согласования с ЕС

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДобыча нефти в России
Добыча нефти в России - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Добыча нефти в России. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Администрация США рассматривает возможность введения заперта на импорт российской нефти в страну без согласования с европейскими партнерами, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленных с вопросом лиц.
Ранее сообщалось, что госсекретарь Энтони Блинкен заявлял, что США обсуждают с ЕС перспективу отказа от покупки нефти у РФ.
По данным источников агентства, администрация еще не приняла окончательное решение о блокировки импорта, возможном сроке и масштабе такого запрета.
Агентство также ранее сообщало, что американская администрация ведет обсуждения с нефтегазовой отраслью по вопросу последствий от запрета на импорт нефти для американских потребителей и для глобальных поставок.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 08:30
В Канаде предложили заменить Россию на мировом рынке нефти
 
ЭкономикаСШАРоссияЦены на нефтьНефтьСанкцииПризнание ДНР и ЛНР в РоссииУкраина
 
 
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