https://ria.ru/20220307/neft-1777005535.html
СМИ: США могут заблокировать импорт нефти из России без согласования с ЕС
СМИ: США могут заблокировать импорт нефти из России без согласования с ЕС - РИА Новости, 07.03.2022
СМИ: США могут заблокировать импорт нефти из России без согласования с ЕС
Администрация США рассматривает возможность введения заперта на импорт российской нефти в страну без согласования с европейскими партнерами, сообщает агентство... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T09:45
2022-03-07T09:45
2022-03-07T09:45
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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Администрация США рассматривает возможность введения заперта на импорт российской нефти в страну без согласования с европейскими партнерами, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленных с вопросом лиц.Ранее сообщалось, что госсекретарь Энтони Блинкен заявлял, что США обсуждают с ЕС перспективу отказа от покупки нефти у РФ.По данным источников агентства, администрация еще не приняла окончательное решение о блокировки импорта, возможном сроке и масштабе такого запрета.Агентство также ранее сообщало, что американская администрация ведет обсуждения с нефтегазовой отраслью по вопросу последствий от запрета на импорт нефти для американских потребителей и для глобальных поставок.
https://ria.ru/20220307/neft-1776999613.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, россия, цены на нефть, нефть, санкции, признание днр и лнр в россии, украина
СМИ: США могут заблокировать импорт нефти из России без согласования с ЕС
Bloomberg: Белый дом может заблокировать импорт российской нефти без согласования с ЕС