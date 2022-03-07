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В Канаде предложили заменить Россию на мировом рынке нефти
В Канаде предложили заменить Россию на мировом рынке нефти - РИА Новости, 07.03.2022
В Канаде предложили заменить Россию на мировом рынке нефти
Министр энергетики канадской провинции Альберта Соня Сэвидж и премьер-министр региона Джейсон Кенни предложили поставлять нефть в США на фоне возможности... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T08:30
2022-03-07T14:36
цены на нефть
владимир путин
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Министр энергетики канадской провинции Альберта Соня Сэвидж и премьер-министр региона Джейсон Кенни предложили поставлять нефть в США на фоне возможности приостановки экспорта этого ресурса из России из-за ситуации вокруг Украины.Ранее агентство Рейтер сообщало, что представители США и Венесуэлы обсудили возможность ослабления нефтяных санкций против Каракаса. В Вашингтоне рассматривают Венесуэлу как возможный альтернативный источник поставок нефти на случай введения санкций против энергетического сектора России."США хотят заменить российские баррели на венесуэльские? Такое нарочно не придумаешь: суровое время требует суровых решений. Напоминание о безрассудстве энергетической политики последнего десятилетия. Канада с третьими по величине запасами могла бы снабжать США и мир", — написала Сэвидж в Twitter.Премьер-министр Альберты задался вопросом: "что творится с политикой США в сфере энергетики?" По его словам, США намерены заменить экспорт нефти из России ввозом ресурса из "иранской и венесуэльской диктатур" после отмены санкций."Альберта была бы рада, если бы президент США Джо Байден нанес визит нам. Мы могли бы обсудить доставку примерно одного миллиона баррелей в день ответственно произведенных энергоресурсов от ближайшего друга и союзника США", — отметил Кенни в Twitter.Он добавил, что для этого нужно, чтобы США отменили блокировку трубопровода Keystone XL на границе Канады и Соединенных Штатов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
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цены на нефть, владимир путин, джо байден, вашингтон (город), сша, россия, втб, сбербанк россии, евросоюз, признание днр и лнр в россии
08:30 07.03.2022 (обновлено: 14:36 07.03.2022)
 
В Канаде предложили заменить Россию на мировом рынке нефти

Власти канадской Альберты предложили снабжать США и мир нефтью вместо России

© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Нефтяная качалка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Министр энергетики канадской провинции Альберта Соня Сэвидж и премьер-министр региона Джейсон Кенни предложили поставлять нефть в США на фоне возможности приостановки экспорта этого ресурса из России из-за ситуации вокруг Украины.
Ранее агентство Рейтер сообщало, что представители США и Венесуэлы обсудили возможность ослабления нефтяных санкций против Каракаса. В Вашингтоне рассматривают Венесуэлу как возможный альтернативный источник поставок нефти на случай введения санкций против энергетического сектора России.
"США хотят заменить российские баррели на венесуэльские? Такое нарочно не придумаешь: суровое время требует суровых решений. Напоминание о безрассудстве энергетической политики последнего десятилетия. Канада с третьими по величине запасами могла бы снабжать США и мир", — написала Сэвидж в Twitter.
Премьер-министр Альберты задался вопросом: "что творится с политикой США в сфере энергетики?" По его словам, США намерены заменить экспорт нефти из России ввозом ресурса из "иранской и венесуэльской диктатур" после отмены санкций.
"Альберта была бы рада, если бы президент США Джо Байден нанес визит нам. Мы могли бы обсудить доставку примерно одного миллиона баррелей в день ответственно произведенных энергоресурсов от ближайшего друга и союзника США", — отметил Кенни в Twitter.
Он добавил, что для этого нужно, чтобы США отменили блокировку трубопровода Keystone XL на границе Канады и Соединенных Штатов.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
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Цены на нефтьВладимир ПутинДжо БайденВашингтон (город)СШАРоссияВТБСбербанк РоссииЕвросоюзПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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