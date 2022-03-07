https://ria.ru/20220307/neft-1776987158.html

Цена нефти Brent впервые с 2008 года превысила 130 долларов за баррель

Цена нефти Brent впервые с 2008 года превысила 130 долларов за баррель - РИА Новости, 07.03.2022

Цена нефти Brent впервые с 2008 года превысила 130 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent в понедельник впервые с 2008 года превысила отметку 130 долларов за баррель, превысив пиковый показатель 2012 года в 128 долларов,... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T02:27

2022-03-07T02:27

2022-03-07T03:34

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Цена нефти марки Brent в понедельник впервые с 2008 года превысила отметку 130 долларов за баррель, превысив пиковый показатель 2012 года в 128 долларов, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 2.28 мск, цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 9,35%, до 129,06 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI дорожали на 9,68% - до 126,12 доллара.При этом, по данным торгов, в 2.06 цена нефти Brent достигала примерно 130,3 доллара. Максимальное же значение было 130,89 доллара.Между тем, как следует из данных лондонской биржи ICE Futures, цена нефти марки Brent достигала большего показателя: в 02.02 стоимость барреля достигала 138 долларов. По оценке агентства Блумберг, цена нефти Brent была еще выше, и на короткий период, после открытия торгов, достигла 139 долларов за баррель.Исторический максимум цены нефти Brent был достигнут в июле 2008 года и составил 147,5 доллара за баррель.Цены на нефть, газ и продукты их переработки, включая бензин, растут по всему миру из-за событий на Украине. В США сейчас активно обсуждается вопрос о запрете закупок российской нефти в рамках санкций за проведение специальной военной операции на Украине. Белый дом пока выступает против такой меры, доказывая, что она чревата дальнейшим ростом цен на энергоносители.Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.

https://ria.ru/20220305/gaz-1776634718.html

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

цены на нефть, в мире, экономика