https://ria.ru/20220307/nedelya-1776981144.html
Россиян ждет трехдневная рабочая неделя
Россиян ждет трехдневная рабочая неделя - РИА Новости, 07.03.2022
Россиян ждет трехдневная рабочая неделя
Новая рабочая неделя в России будет короткой в связи с празднованием Международного женского дня. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T00:19
2022-03-07T00:19
2022-03-07T00:58
общество
россия
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Новая рабочая неделя в России будет короткой в связи с празднованием Международного женского дня.Ей предшествовала шестидневная рабочая неделя. Как пояснила юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева, перенос выходных дней применяется для рационального использования выходных и нерабочих праздничных дней. Именно по этой причине предыдущая рабочая неделя продлилась с 28 февраля по 5 марта.После такой длинной неделе россиян ждали три дня отдыха в честь Международного женского дня, это 6, 7 и 8 марта. Таким образом, рабочими будут дни с 9 по 11 марта.В следующий раз длинные выходные россиян ждут в мае: нерабочими будут 1—3 и 7— 10 мая.
https://ria.ru/20220306/pogoda-1776869139.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
00:19 07.03.2022 (обновлено: 00:58 07.03.2022)
Россиян ждет трехдневная рабочая неделя
Россиян ждет короткая рабочая неделя в связи с празднованием Международного женского дня
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Новая рабочая неделя в России будет короткой в связи с празднованием Международного женского дня.
Ей предшествовала шестидневная рабочая неделя. Как пояснила юрист HeadHunter
, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева
, перенос выходных дней применяется для рационального использования выходных и нерабочих праздничных дней. Именно по этой причине предыдущая рабочая неделя продлилась с 28 февраля по 5 марта.
После такой длинной неделе россиян ждали три дня отдыха в честь Международного женского дня, это 6, 7 и 8 марта. Таким образом, рабочими будут дни с 9 по 11 марта.
В следующий раз длинные выходные россиян ждут в мае: нерабочими будут 1—3 и 7— 10 мая.