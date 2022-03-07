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Россиян ждет трехдневная рабочая неделя
Россиян ждет трехдневная рабочая неделя - РИА Новости, 07.03.2022
Россиян ждет трехдневная рабочая неделя
Новая рабочая неделя в России будет короткой в связи с празднованием Международного женского дня. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T00:19
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общество
россия
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Новая рабочая неделя в России будет короткой в связи с празднованием Международного женского дня.Ей предшествовала шестидневная рабочая неделя. Как пояснила юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева, перенос выходных дней применяется для рационального использования выходных и нерабочих праздничных дней. Именно по этой причине предыдущая рабочая неделя продлилась с 28 февраля по 5 марта.После такой длинной неделе россиян ждали три дня отдыха в честь Международного женского дня, это 6, 7 и 8 марта. Таким образом, рабочими будут дни с 9 по 11 марта.В следующий раз длинные выходные россиян ждут в мае: нерабочими будут 1—3 и 7— 10 мая.
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общество, россия
00:19 07.03.2022 (обновлено: 00:58 07.03.2022)
 
Россиян ждет трехдневная рабочая неделя

Россиян ждет короткая рабочая неделя в связи с празднованием Международного женского дня

© РИА Новости / Мурад ОруджевДевушки с букетами тюльпанов
Девушки с букетами тюльпанов - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Мурад Оруджев
Девушки с букетами тюльпанов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Новая рабочая неделя в России будет короткой в связи с празднованием Международного женского дня.
Ей предшествовала шестидневная рабочая неделя. Как пояснила юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева, перенос выходных дней применяется для рационального использования выходных и нерабочих праздничных дней. Именно по этой причине предыдущая рабочая неделя продлилась с 28 февраля по 5 марта.
После такой длинной неделе россиян ждали три дня отдыха в честь Международного женского дня, это 6, 7 и 8 марта. Таким образом, рабочими будут дни с 9 по 11 марта.
В следующий раз длинные выходные россиян ждут в мае: нерабочими будут 1—3 и 7— 10 мая.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
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