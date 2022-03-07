https://ria.ru/20220307/nedelya-1776981144.html

Россиян ждет трехдневная рабочая неделя

Россиян ждет трехдневная рабочая неделя - РИА Новости, 07.03.2022

Россиян ждет трехдневная рабочая неделя

Новая рабочая неделя в России будет короткой в связи с празднованием Международного женского дня. РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T00:19

2022-03-07T00:19

2022-03-07T00:58

общество

россия

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Новая рабочая неделя в России будет короткой в связи с празднованием Международного женского дня.Ей предшествовала шестидневная рабочая неделя. Как пояснила юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева, перенос выходных дней применяется для рационального использования выходных и нерабочих праздничных дней. Именно по этой причине предыдущая рабочая неделя продлилась с 28 февраля по 5 марта.После такой длинной неделе россиян ждали три дня отдыха в честь Международного женского дня, это 6, 7 и 8 марта. Таким образом, рабочими будут дни с 9 по 11 марта.В следующий раз длинные выходные россиян ждут в мае: нерабочими будут 1—3 и 7— 10 мая.

https://ria.ru/20220306/pogoda-1776869139.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия