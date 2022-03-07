https://ria.ru/20220307/natsproekty-1777053259.html

Правительство намерено внести изменения в требования по госпроектам

Правительство намерено внести изменения в требования по госпроектам - РИА Новости, 07.03.2022

Правительство намерено внести изменения в требования по госпроектам

Правительство России хочет отменить требование наличия публикаций в зарубежных изданиях при выполнении федеральных проектов, программ, госзаданий на научные... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T16:39

2022-03-07T16:39

2022-03-07T18:24

россия

в мире

дмитрий чернышенко

правительство рф

нацпроекты

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Правительство России хочет отменить требование наличия публикаций в зарубежных изданиях при выполнении федеральных проектов, программ, госзаданий на научные исследования, заявили РИА Новости в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко."Правительство планирует при выполнении федеральных проектов и программ, а также государственных заданий на научные исследования отменить требование по наличию публикаций в зарубежных научных изданиях, включенных в системы цитирования Web of Science и/или Scopus", - сообщили в аппарате Чернышенко.Вице-премьер также поручил Минобрнауки РФ оперативно внедрить собственную систему оценки эффективности научных исследований, добавили в аппарате.

https://ria.ru/20220307/kompanii-1777062178.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

россия, в мире, дмитрий чернышенко, правительство рф, нацпроекты