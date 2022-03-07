https://ria.ru/20220307/natsproekty-1777053259.html
Правительство намерено внести изменения в требования по госпроектам
Правительство намерено внести изменения в требования по госпроектам - РИА Новости, 07.03.2022
Правительство намерено внести изменения в требования по госпроектам
Правительство России хочет отменить требование наличия публикаций в зарубежных изданиях при выполнении федеральных проектов, программ, госзаданий на научные... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T16:39
2022-03-07T16:39
2022-03-07T18:24
россия
в мире
дмитрий чернышенко
правительство рф
нацпроекты
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Правительство России хочет отменить требование наличия публикаций в зарубежных изданиях при выполнении федеральных проектов, программ, госзаданий на научные исследования, заявили РИА Новости в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко."Правительство планирует при выполнении федеральных проектов и программ, а также государственных заданий на научные исследования отменить требование по наличию публикаций в зарубежных научных изданиях, включенных в системы цитирования Web of Science и/или Scopus", - сообщили в аппарате Чернышенко.Вице-премьер также поручил Минобрнауки РФ оперативно внедрить собственную систему оценки эффективности научных исследований, добавили в аппарате.
https://ria.ru/20220307/kompanii-1777062178.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, дмитрий чернышенко, правительство рф, нацпроекты
16:39 07.03.2022 (обновлено: 18:24 07.03.2022)
Правительство намерено внести изменения в требования по госпроектам
Чернышенко: Правительство намерено отменить требование на публикации в зарубежных изданиях