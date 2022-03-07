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Правительство намерено внести изменения в требования по госпроектам
Правительство намерено внести изменения в требования по госпроектам - РИА Новости, 07.03.2022
Правительство намерено внести изменения в требования по госпроектам
Правительство России хочет отменить требование наличия публикаций в зарубежных изданиях при выполнении федеральных проектов, программ, госзаданий на научные... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T16:39
2022-03-07T18:24
россия
в мире
дмитрий чернышенко
правительство рф
нацпроекты
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Правительство России хочет отменить требование наличия публикаций в зарубежных изданиях при выполнении федеральных проектов, программ, госзаданий на научные исследования, заявили РИА Новости в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко."Правительство планирует при выполнении федеральных проектов и программ, а также государственных заданий на научные исследования отменить требование по наличию публикаций в зарубежных научных изданиях, включенных в системы цитирования Web of Science и/или Scopus", - сообщили в аппарате Чернышенко.Вице-премьер также поручил Минобрнауки РФ оперативно внедрить собственную систему оценки эффективности научных исследований, добавили в аппарате.
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россия, в мире, дмитрий чернышенко, правительство рф, нацпроекты
16:39 07.03.2022 (обновлено: 18:24 07.03.2022)
 
Правительство намерено внести изменения в требования по госпроектам

Чернышенко: Правительство намерено отменить требование на публикации в зарубежных изданиях

© РИА Новости / Григорий СысоевЗаместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Правительство России хочет отменить требование наличия публикаций в зарубежных изданиях при выполнении федеральных проектов, программ, госзаданий на научные исследования, заявили РИА Новости в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
"Правительство планирует при выполнении федеральных проектов и программ, а также государственных заданий на научные исследования отменить требование по наличию публикаций в зарубежных научных изданиях, включенных в системы цитирования Web of Science и/или Scopus", - сообщили в аппарате Чернышенко.
Вице-премьер также поручил Минобрнауки РФ оперативно внедрить собственную систему оценки эффективности научных исследований, добавили в аппарате.
Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 17:52
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РоссияВ миреДмитрий ЧернышенкоПравительство РФНацпроекты
 
 
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