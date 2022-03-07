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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220307/natsionalisty-1777074910.html
Житель Мариуполя рассказал, как украинские националисты прикрываются людьми
Житель Мариуполя рассказал, как украинские националисты прикрываются людьми - РИА Новости, 07.03.2022
Житель Мариуполя рассказал, как украинские националисты прикрываются людьми
Житель Мариуполя Константин Медведев рассказал журналистам, что украинские войска и вооруженные националисты прикрываются мирными жителями как живым щитом. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T19:45
2022-03-07T21:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
денис пушилин
владимир путин
александр семенов
луганская народная республика
широкино
россия
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ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Житель Мариуполя Константин Медведев рассказал журналистам, что украинские войска и вооруженные националисты прикрываются мирными жителями как живым щитом.По словам собеседника агентства, местными жителями Мариуполя прикрываются, как живым щитом. "Людей не выводят. Вообще. Люди сидят в подвалах, маленькие дети, там много людей... Дает Россия (гуманитарный) коридор (на Новоазовск) - мы пошли, по дороге в нас стреляли сзади... Стреляла украинская армия, сзади нас стояли", - рассказал мужчина.По его словам, речь идет о националистических подразделениях. Он также рассказал, что в городе никто не знает о гуманитарных коридорах, власти ничего не говорят, "связи нет, радио нет, оповещений никаких нет".Со своей стороны, жительница Мариуполя, которой удалось эвакуироваться, рассказала, что у нее обстрелами разрушен дом и погиб муж. "Нас обстреливали, дом разрушен, муж погиб, его не могут вынести. Вчера, когда нас увозили, три дня он лежал в доме. Ребята, которые нас выводили, сказали, что похоронят, а где - "потом узнаешь". Мой ребенок остался на другом конце города. Я не знаю, что с ней (с дочерью - ред.), жива она или нет. Я не знаю, почему прикрываются мирными гражданами. Мы остались, как пушечное мясо, живущие здесь", - рассказала мариупольчанка.Ее слова подтверждает еще один житель города. "Не дают ни зайти, не выйти. Получается, мы как в плену сидим... Эвакуировали российские военные... Рядом летели снаряды. Еле выбрались. Очень было страшно и тяжело и с детьми", - сказал он.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь, население которого превышало 450 тысяч человек, был вторым по величине населенным пунктом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине.Пятого марта глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что ее военные все теснее сжимают кольцо вокруг Мариуполя, однако до настоящего времени этот крупнейший город на азовском побережье остается под контролем Украины. Вместе с тем, по данным штаба территориальной обороны ДНР на ту же дату, войска ДНР заняли ряд населенных пунктов на подступах к Мариуполю - Гнутово, Пищевик, Сартану, Талаковку и Широкино.Вечером 7 марта замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что Мариуполь полностью окружен, началась зачистка его отдельных районов. Тогда же командование батальона "Восток" выразило готовность обсудить с украинскими силами условия гуманитарного коридора Мариуполь - Новоазовск. В селе Безыменное Новоазовского района, одном из ближайших к Мариуполю населенном пункте ДНР, МЧС республики развернуло пункт приема беженцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220307/natsisty-1777064646.html
https://ria.ru/20220307/mariupol-1777072479.html
луганская народная республика
широкино
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мариуполь
украина
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"По дороге в нас стреляли" – житель Мариуполя рассказал, как украинские войска прикрываются мирными гражданами
Житель Мариуполя Константин Медведев рассказал, что украинские войска и националисты прикрываются мирными жителями как живым щитом
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в мире, денис пушилин, владимир путин, александр семенов, луганская народная республика, широкино, россия, вооруженные силы рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мариуполь, вооруженные силы украины, украина
19:45 07.03.2022 (обновлено: 21:05 07.03.2022)
 
Житель Мариуполя рассказал, как украинские националисты прикрываются людьми

Житель Мариуполя Медведев: украинские националисты прикрываются людьми как живым щитом

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Житель Мариуполя Константин Медведев рассказал журналистам, что украинские войска и вооруженные националисты прикрываются мирными жителями как живым щитом.
По словам собеседника агентства, местными жителями Мариуполя прикрываются, как живым щитом. "Людей не выводят. Вообще. Люди сидят в подвалах, маленькие дети, там много людей... Дает Россия (гуманитарный) коридор (на Новоазовск) - мы пошли, по дороге в нас стреляли сзади... Стреляла украинская армия, сзади нас стояли", - рассказал мужчина.
По его словам, речь идет о националистических подразделениях. Он также рассказал, что в городе никто не знает о гуманитарных коридорах, власти ничего не говорят, "связи нет, радио нет, оповещений никаких нет".
Со своей стороны, жительница Мариуполя, которой удалось эвакуироваться, рассказала, что у нее обстрелами разрушен дом и погиб муж. "Нас обстреливали, дом разрушен, муж погиб, его не могут вынести. Вчера, когда нас увозили, три дня он лежал в доме. Ребята, которые нас выводили, сказали, что похоронят, а где - "потом узнаешь". Мой ребенок остался на другом конце города. Я не знаю, что с ней (с дочерью - ред.), жива она или нет. Я не знаю, почему прикрываются мирными гражданами. Мы остались, как пушечное мясо, живущие здесь", - рассказала мариупольчанка.
Жилые дома в Мариуполе, Украина - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 18:11Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские националисты в Мариуполе размещают огневые точки в жилых домах
Ее слова подтверждает еще один житель города. "Не дают ни зайти, не выйти. Получается, мы как в плену сидим... Эвакуировали российские военные... Рядом летели снаряды. Еле выбрались. Очень было страшно и тяжело и с детьми", - сказал он.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь, население которого превышало 450 тысяч человек, был вторым по величине населенным пунктом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине.
Пятого марта глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что ее военные все теснее сжимают кольцо вокруг Мариуполя, однако до настоящего времени этот крупнейший город на азовском побережье остается под контролем Украины. Вместе с тем, по данным штаба территориальной обороны ДНР на ту же дату, войска ДНР заняли ряд населенных пунктов на подступах к Мариуполю - Гнутово, Пищевик, Сартану, Талаковку и Широкино.
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Вечером 7 марта замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что Мариуполь полностью окружен, началась зачистка его отдельных районов. Тогда же командование батальона "Восток" выразило готовность обсудить с украинскими силами условия гуманитарного коридора Мариуполь - Новоазовск. В селе Безыменное Новоазовского района, одном из ближайших к Мариуполю населенном пункте ДНР, МЧС республики развернуло пункт приема беженцев.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДенис ПушилинВладимир ПутинАлександр СеменовЛуганская Народная РеспубликаШирокиноРоссияВооруженные силы РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МариупольВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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