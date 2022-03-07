Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220307/natsionalisty-1776991116.html
Минобороны: в Херсоне националисты пытались сорвать выдачу гумпомощи
Минобороны: в Херсоне националисты пытались сорвать выдачу гумпомощи - РИА Новости, 07.03.2022
Минобороны: в Херсоне националисты пытались сорвать выдачу гумпомощи
Украинские националисты в Херсоне пытались устроить провокации и запугивать людей при раздаче российской гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба Минобороны. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T05:09
2022-03-07T05:17
россия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/06/1776956255_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7000996cfce6194feeef258af0d0e8a0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Украинские националисты в Херсоне пытались устроить провокации и запугивать людей при раздаче российской гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба Минобороны.Жителям Херсона и близлежащих населенных пунктов доставили более 140 тонн гуманитарной помощи.В Минобороны подчеркнули, что благодаря умелым действиям и выдержке российских военных удалось избежать нарушений правопорядка."Каждый нуждающийся житель города Херсона смог получить гуманитарную помощь из России", - подчеркнули в пресс-службе.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. На 5 марта, поражены более двух тысяч объектов, уничтожены 82 самолета, 708 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Российские ВКС достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.
https://radiosputnik.ria.ru/20220305/baza-1776828007.html
https://ria.ru/20220305/gumpomosch-1776757245.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/06/1776956255_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_abe6f6697aa25ab3eaca73db17d16717.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, в мире
05:09 07.03.2022 (обновлено: 05:17 07.03.2022)
 
Минобороны: в Херсоне националисты пытались сорвать выдачу гумпомощи

Минобороны: в Херсоне националисты пытались запугивать людей при раздаче гумпомощи

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖительница получает гуманитарную помощь
Жительница получает гуманитарную помощь - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Жительница получает гуманитарную помощь
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Украинские националисты в Херсоне пытались устроить провокации и запугивать людей при раздаче российской гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба Минобороны.
Жителям Херсона и близлежащих населенных пунктов доставили более 140 тонн гуманитарной помощи.
"В ходе выдачи продовольственных наборов украинские националисты пытались устраивать провокации с целью помешать передаче гуманитарной помощи местному населению, а также стремились запугать людей, пришедших за продуктами", - говорится в сообщении.
В Минобороны подчеркнули, что благодаря умелым действиям и выдержке российских военных удалось избежать нарушений правопорядка.
"Каждый нуждающийся житель города Херсона смог получить гуманитарную помощь из России", - подчеркнули в пресс-службе.
Российские военнослужащие взяли под контроль военную базу ВСУ под Херсоном. Кадр видео
5 марта, 19:44В мире
Российские войска заняли украинскую военную базу под Херсоном
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
На 5 марта, поражены более двух тысяч объектов, уничтожены 82 самолета, 708 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Российские ВКС достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.
Жители Мелитополя стоят в очереди за получением гуманитарной помощи. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 15:41Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Тульская область направила 15 грузовиков гумпомощи жителям Украины
 
РоссияУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала