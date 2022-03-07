https://ria.ru/20220307/natsionalisty-1776991116.html

Минобороны: в Херсоне националисты пытались сорвать выдачу гумпомощи

Минобороны: в Херсоне националисты пытались сорвать выдачу гумпомощи - РИА Новости, 07.03.2022

Минобороны: в Херсоне националисты пытались сорвать выдачу гумпомощи

Украинские националисты в Херсоне пытались устроить провокации и запугивать людей при раздаче российской гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба Минобороны. РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T05:09

2022-03-07T05:09

2022-03-07T05:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Украинские националисты в Херсоне пытались устроить провокации и запугивать людей при раздаче российской гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба Минобороны.Жителям Херсона и близлежащих населенных пунктов доставили более 140 тонн гуманитарной помощи.В Минобороны подчеркнули, что благодаря умелым действиям и выдержке российских военных удалось избежать нарушений правопорядка."Каждый нуждающийся житель города Херсона смог получить гуманитарную помощь из России", - подчеркнули в пресс-службе.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. На 5 марта, поражены более двух тысяч объектов, уничтожены 82 самолета, 708 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Российские ВКС достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.

https://radiosputnik.ria.ru/20220305/baza-1776828007.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, украина, в мире