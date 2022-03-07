https://ria.ru/20220307/napadenie-1776980772.html

В Петербурге возбудили еще одно дело после нападения на полицейского

В Петербурге возбудили еще одно дело после нападения на полицейского - РИА Новости, 07.03.2022

В Петербурге возбудили еще одно дело после нападения на полицейского

Следователи в Санкт-Петербурге завели еще одно уголовное дело о насилии в отношении полицейского на несогласованной акции, сообщает СК РФ. РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T00:08

2022-03-07T00:08

2022-03-07T00:08

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Следователи в Санкт-Петербурге завели еще одно уголовное дело о насилии в отношении полицейского на несогласованной акции, сообщает СК РФ.По данным ведомства, в воскресенье на несанкционированной акции в Адмиралтейском районе города местный житель, сопротивляясь при задержании, толкнул руками сотрудника полиции.Отмечается, что устанавливаются все обстоятельства произошедшего, подозреваемый задержан."Следователи дадут самую жесткую правовую оценку каждому факту нападения или совершения других противоправных действий в отношении представителей власти, стоящих на страже правопорядка", - добавили в сообщении.Ранее было заведено дело о применении насилия в отношении представителя власти после того, как на несогласованной акции в Петербурге местный житель ударил полицейского.Несогласованные акции против спецоперации по демилитаризации Украины проходят в нескольких городах России с 24 февраля. В СК, МВД и Генпрокуратуре неоднократно предупреждали об ответственности участников и организаторов несогласованных акций в связи с незаконным характером их проведения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что россияне могут иметь свою точку зрения на эту спецоперацию, но они не вправе устраивать незаконные акции.Несогласованная акция началась в Петербурге в 14.00 у метро "Гостиный двор" на Невском проспекте. Правоохранители предупредили об ответственности за участие в несогласованных акциях. После этого начались задержания участников акции, отказавшихся выполнить требования полиции. Один из них попытался развернуть плакат. Всего правоохранителями задержаны 750 из 1,5 тысячи участников акции.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург