https://ria.ru/20220307/moldaviya-1777043477.html
В Молдавии предложили принять закон о постоянном нейтралитете страны
В Молдавии предложили принять закон о постоянном нейтралитете страны - РИА Новости, 07.03.2022
В Молдавии предложили принять закон о постоянном нейтралитете страны
Молдавский оппозиционный блок "Коммунисты и социалисты" подготовил законопроект для закрепления статуса постоянного нейтралитета Молдавии, заявил на брифинге... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T15:19
2022-03-07T15:19
2022-03-07T15:19
в мире
молдавия
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КИШИНЕВ, 7 мар - РИА Новости. Молдавский оппозиционный блок "Коммунисты и социалисты" подготовил законопроект для закрепления статуса постоянного нейтралитета Молдавии, заявил на брифинге вице-спикер, исполнительный секретарь Соцпартии Влад Батрынча.По его словам, оппозиция готова провести широкие консультации по этому проекту и призывает правящую партию "Действие и солидарность" поддержать его. Батрынча выразил уверенность в том, что статус постоянного нейтралитета консолидирует общество, а также даст ряд преимуществ с точки зрения безопасности, экономики и социальной среды.
https://ria.ru/20220306/evrointegratsiya-1776681578.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия
В Молдавии предложили принять закон о постоянном нейтралитете страны
Оппозиция в Молдавии предложила принять закон о постоянном нейтралитете страны
КИШИНЕВ, 7 мар - РИА Новости. Молдавский оппозиционный блок "Коммунисты и социалисты" подготовил законопроект для закрепления статуса постоянного нейтралитета Молдавии, заявил на брифинге вице-спикер, исполнительный секретарь Соцпартии Влад Батрынча.
"Мы подготовили законопроект, чтобы укрепить принцип нейтралитета Молдавии
, мы хотим обеспечить механизмы соблюдения нейтралитета Молдавии. Думаем, что именно в эти дни все мы, вне зависимости от политических взглядов, осознали, насколько важен для Молдовы нейтралитет, поэтому мы разработали законопроект для развития конституционного принципа постоянного нейтралитета, основанного на международных нормах", - заявил Батрынча.
По его словам, оппозиция готова провести широкие консультации по этому проекту и призывает правящую партию "Действие и солидарность" поддержать его. Батрынча выразил уверенность в том, что статус постоянного нейтралитета консолидирует общество, а также даст ряд преимуществ с точки зрения безопасности, экономики и социальной среды.