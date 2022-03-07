https://ria.ru/20220307/moldaviya-1777043477.html

В Молдавии предложили принять закон о постоянном нейтралитете страны

В Молдавии предложили принять закон о постоянном нейтралитете страны - РИА Новости, 07.03.2022

В Молдавии предложили принять закон о постоянном нейтралитете страны

Молдавский оппозиционный блок "Коммунисты и социалисты" подготовил законопроект для закрепления статуса постоянного нейтралитета Молдавии, заявил на брифинге... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T15:19

2022-03-07T15:19

2022-03-07T15:19

в мире

молдавия

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КИШИНЕВ, 7 мар - РИА Новости. Молдавский оппозиционный блок "Коммунисты и социалисты" подготовил законопроект для закрепления статуса постоянного нейтралитета Молдавии, заявил на брифинге вице-спикер, исполнительный секретарь Соцпартии Влад Батрынча.По его словам, оппозиция готова провести широкие консультации по этому проекту и призывает правящую партию "Действие и солидарность" поддержать его. Батрынча выразил уверенность в том, что статус постоянного нейтралитета консолидирует общество, а также даст ряд преимуществ с точки зрения безопасности, экономики и социальной среды.

https://ria.ru/20220306/evrointegratsiya-1776681578.html

молдавия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, молдавия