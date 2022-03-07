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В Молдавии предложили принять закон о постоянном нейтралитете страны
В Молдавии предложили принять закон о постоянном нейтралитете страны - РИА Новости, 07.03.2022
В Молдавии предложили принять закон о постоянном нейтралитете страны
Молдавский оппозиционный блок "Коммунисты и социалисты" подготовил законопроект для закрепления статуса постоянного нейтралитета Молдавии, заявил на брифинге... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T15:19
2022-03-07T15:19
в мире
молдавия
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КИШИНЕВ, 7 мар - РИА Новости. Молдавский оппозиционный блок "Коммунисты и социалисты" подготовил законопроект для закрепления статуса постоянного нейтралитета Молдавии, заявил на брифинге вице-спикер, исполнительный секретарь Соцпартии Влад Батрынча.По его словам, оппозиция готова провести широкие консультации по этому проекту и призывает правящую партию "Действие и солидарность" поддержать его. Батрынча выразил уверенность в том, что статус постоянного нейтралитета консолидирует общество, а также даст ряд преимуществ с точки зрения безопасности, экономики и социальной среды.
https://ria.ru/20220306/evrointegratsiya-1776681578.html
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в мире, молдавия
15:19 07.03.2022
 
В Молдавии предложили принять закон о постоянном нейтралитете страны

Оппозиция в Молдавии предложила принять закон о постоянном нейтралитете страны

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 7 мар - РИА Новости. Молдавский оппозиционный блок "Коммунисты и социалисты" подготовил законопроект для закрепления статуса постоянного нейтралитета Молдавии, заявил на брифинге вице-спикер, исполнительный секретарь Соцпартии Влад Батрынча.
"Мы подготовили законопроект, чтобы укрепить принцип нейтралитета Молдавии, мы хотим обеспечить механизмы соблюдения нейтралитета Молдавии. Думаем, что именно в эти дни все мы, вне зависимости от политических взглядов, осознали, насколько важен для Молдовы нейтралитет, поэтому мы разработали законопроект для развития конституционного принципа постоянного нейтралитета, основанного на международных нормах", - заявил Батрынча.
По его словам, оппозиция готова провести широкие консультации по этому проекту и призывает правящую партию "Действие и солидарность" поддержать его. Батрынча выразил уверенность в том, что статус постоянного нейтралитета консолидирует общество, а также даст ряд преимуществ с точки зрения безопасности, экономики и социальной среды.
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