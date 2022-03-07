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CNN: американский генерал посетил центр поставок оружия на Украину
CNN: американский генерал посетил центр поставок оружия на Украину - РИА Новости, 07.03.2022
CNN: американский генерал посетил центр поставок оружия на Украину
Председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли посетил секретный аэродром на границе с Украиной, который стал центром поставок... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T07:19
2022-03-07T10:03
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли посетил секретный аэродром на границе с Украиной, который стал центром поставок оружия в эту страну, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Минобороны.Отмечается, что Милли лично наблюдал за доставками оружия. Так, на аэродроме генерал встретился с военными и ознакомился с процессом транспортировки оружия.Как заявил CNN представитель Пентагона, российские военные не пытались пресекать эти поставки оружия, но сейчас в США возникли опасения, что этот канал может оказаться под прицелом "по мере продолжения наступления".В основном за операцию отвечает Европейское командование США (EUCOM), которое использует свои связи с союзниками и партнерами для "координации в режиме реального времени". Как утверждается, помощь Киеву направили 14 стран, причем "подавляющую" часть со стороны США на сумму в 240 миллионов из 350 уже доставили на Украину.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220306/samolety-1776906072.html
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в мире, сша, украина
07:19 07.03.2022 (обновлено: 10:03 07.03.2022)
 
CNN: американский генерал посетил центр поставок оружия на Украину

CNN: американский генерал Милли посетил аэродром, с которого доставляется оружие Киеву

© AP Photo / Lauren Victoria BurkeМарк Милли
Марк Милли - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© AP Photo / Lauren Victoria Burke
Марк Милли
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли посетил секретный аэродром на границе с Украиной, который стал центром поставок оружия в эту страну, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Минобороны.
Отмечается, что Милли лично наблюдал за доставками оружия. Так, на аэродроме генерал встретился с военными и ознакомился с процессом транспортировки оружия.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
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Как заявил CNN представитель Пентагона, российские военные не пытались пресекать эти поставки оружия, но сейчас в США возникли опасения, что этот канал может оказаться под прицелом "по мере продолжения наступления".
В основном за операцию отвечает Европейское командование США (EUCOM), которое использует свои связи с союзниками и партнерами для "координации в режиме реального времени". Как утверждается, помощь Киеву направили 14 стран, причем "подавляющую" часть со стороны США на сумму в 240 миллионов из 350 уже доставили на Украину.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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