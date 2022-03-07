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Мединский заявил, что ожидания от переговоров с Украиной не оправдались
Мединский заявил, что ожидания от переговоров с Украиной не оправдались - РИА Новости, 07.03.2022
Мединский заявил, что ожидания от переговоров с Украиной не оправдались
Ожидания российской стороны в переговорах с Украиной не оправдались, заявил по итогам третьего раунда глава делегации Владимир Мединский. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T21:12
2022-03-07T22:13
в мире
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Ожидания российской стороны в переговорах с Украиной не оправдались, заявил по итогам третьего раунда глава делегации Владимир Мединский.Как подчеркнул помощник президента, контакты продолжатся. Он выразил надежду, что стороны в следующий раз смогут сделать "более существенный шаг вперед".Мединский указал, что Россия на встрече ребром поставила вопрос об открытии гуманитарных коридоров. В свою очередь, украинская сторона заверила, что уже завтра они заработают.В свою очередь, входящий в состав российской делегации глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий выразил надежду, что попытки вывести мирных жителей на Украине по гуманитарным коридорам будут предприняты в ближайшее время и завершатся успешно.Встреча прошла в Брестской области Белоруссии и продолжалась почти три часа. Состав российской делегации не поменялся: Мединский, Слуцкий, заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко, замглавы Минобороны Александр Фомин и посол России в Белоруссии Борис Грызлов. Со стороны Украины присутствовали советник главы офиса президента Михаил Подоляк, руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, министр обороны Алексей Резников.Первый раунд переговоров прошел 28 февраля в Гомельской области. Делегаты осторожно заявили, что есть несколько позиций, которые все согласны обсуждать. Во время вторых переговоров 3 марта стороны договорились о создании гуманитарных коридоров.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери с обеих сторон.
https://ria.ru/20220307/beysbolka-1776983194.html
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353
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Мединский: "Наши ожидания от переговоров не оправдались"
Ожидания российской стороны от переговоров с Украиной не оправдались, заявил по итогам третьего раунда глава делегации Владимир Мединский. Как подчеркнул чиновник, переговоры продолжатся. Он выразил надежду, что стороны в следующий раз смогут сделать "более существенный шаг вперед".
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в мире
21:12 07.03.2022 (обновлено: 22:13 07.03.2022)
 
Мединский заявил, что ожидания от переговоров с Украиной не оправдались

Мединский заявил, что ожидания от переговоров с Украиной не оправдались

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Ожидания российской стороны в переговорах с Украиной не оправдались, заявил по итогам третьего раунда глава делегации Владимир Мединский.

"Продолжилась дискуссия по политическим и военным аспектам, однако она идет непросто. Говорить о чем-то позитивном пока рано. Мы приехали с большим набором документов, взяли конкретные договора, проекты и предложения, надеялись, что сегодня по части тех пунктов, по которым вроде бы уже договорились принципиально, можно будет подписать хотя бы протокол, но украинская сторона все эти документы забрала для изучения домой, подписать что-то не смогла на месте".

Помощник президента России Владимир Мединский отвечает на вопросы журналистов после завершения российско-украинских переговоров
Владимир Мединский
помощник президента России
Как подчеркнул помощник президента, контакты продолжатся. Он выразил надежду, что стороны в следующий раз смогут сделать "более существенный шаг вперед".
Мединский указал, что Россия на встрече ребром поставила вопрос об открытии гуманитарных коридоров. В свою очередь, украинская сторона заверила, что уже завтра они заработают.
В свою очередь, входящий в состав российской делегации глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий выразил надежду, что попытки вывести мирных жителей на Украине по гуманитарным коридорам будут предприняты в ближайшее время и завершатся успешно.
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Встреча прошла в Брестской области Белоруссии и продолжалась почти три часа. Состав российской делегации не поменялся: Мединский, Слуцкий, заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко, замглавы Минобороны Александр Фомин и посол России в Белоруссии Борис Грызлов. Со стороны Украины присутствовали советник главы офиса президента Михаил Подоляк, руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, министр обороны Алексей Резников.
Первый раунд переговоров прошел 28 февраля в Гомельской области. Делегаты осторожно заявили, что есть несколько позиций, которые все согласны обсуждать. Во время вторых переговоров 3 марта стороны договорились о создании гуманитарных коридоров.
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Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери с обеих сторон.
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