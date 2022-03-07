https://ria.ru/20220307/medinskiy-1777084108.html
Мединский: украинская сторона заверила, что завтра заработают гумкоридоры
Мединский: украинская сторона заверила, что завтра заработают гумкоридоры - РИА Новости, 07.03.2022
Мединский: украинская сторона заверила, что завтра заработают гумкоридоры
Глава делегации России на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что РФ поставила ребром вопрос об открытии гуманитарных коридоров и надеется, что... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T21:10
2022-03-07T21:10
2022-03-07T21:29
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
украина
россия
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БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 7 мар - РИА Новости. Глава делегации России на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что РФ поставила ребром вопрос об открытии гуманитарных коридоров и надеется, что они заработают с завтрашнего дня."Мы поставили вопрос ребром ... надеемся, что начиная с завтрашнего дня эти коридоры, наконец, заработают. Украинская сторона дала нам в этом свои заверения", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20220307/medinskiy-1777084403.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, россия
21:10 07.03.2022 (обновлено: 21:29 07.03.2022)
Мединский: украинская сторона заверила, что завтра заработают гумкоридоры
Мединский: Россия на переговорах с Украиной поставила ребром вопрос о гуманитарных коридорах