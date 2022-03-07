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Туризм
https://ria.ru/20220307/maslenitsa-1777019668.html
Прощай, зима! В арт-парке Никола-Ленивец сожгли Вавилонскую башню
Прощай, зима! В арт-парке Никола-Ленивец сожгли Вавилонскую башню - РИА Новости, 07.03.2022
Прощай, зима! В арт-парке Никола-Ленивец сожгли Вавилонскую башню
В последний день Масленицы, 6 марта, в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области сожгли Вавилонскую башню. Учитывая ситуацию, знаковое событие решили... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T13:55
2022-03-07T15:46
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масленица
никола-ленивец
калужская область
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. В последний день Масленицы, 6 марта, в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области сожгли Вавилонскую башню. Учитывая ситуацию, знаковое событие решили провести, по словам организаторов, "без легкомысленного веселья". Уничтожению символа, когда-то разъединившего народы, с самого начала придавался сакральный смысл, который, кажется, теперь стал еще актуальнее. О том, как прошли проводы зимы в Никола-Ленивце, – в фотоленте РИА Новости.
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13:55 07.03.2022 (обновлено: 15:46 07.03.2022)
 

Прощай, зима! В арт-парке Никола-Ленивец сожгли Вавилонскую башню

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. В последний день Масленицы, 6 марта, в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области сожгли Вавилонскую башню. Учитывая ситуацию, знаковое событие решили провести, по словам организаторов, "без легкомысленного веселья". Уничтожению символа, когда-то разъединившего народы, с самого начала придавался сакральный смысл, который, кажется, теперь стал еще актуальнее. О том, как прошли проводы зимы в Никола-Ленивце, – в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

"Никола-Ленивец – то место, где рождается искусство, но иногда реальность вторгается в наше пространство, – объяснили организаторы. – Перед нами встал вопрос: проводить ли Масленицу? Мы решились. Хочется, чтобы она стала событием, которое объединит людей и поможет пережить происходящее в мире".

По их словам, пришлось скорректировать программу: "сейчас нет места легкомысленному веселью". В этом году Масленица — не радостный карнавал, а художественное высказывание.

Масленица в Никола-Ленивце
1 из 11

"Никола-Ленивец – то место, где рождается искусство, но иногда реальность вторгается в наше пространство, – объяснили организаторы. – Перед нами встал вопрос: проводить ли Масленицу? Мы решились. Хочется, чтобы она стала событием, которое объединит людей и поможет пережить происходящее в мире".

По их словам, пришлось скорректировать программу: "сейчас нет места легкомысленному веселью". В этом году Масленица — не радостный карнавал, а художественное высказывание.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Светлана Баева

Открытый конкурс на объект Масленицы состоялся еще летом. Пришло несколько сотен проектов, многие из них были именно о Вавилонской башне.

"Мы выбрали лучшую — от молодого архитектора Екатерины Поляковой", – уточнили организаторы. Возведение башни началось в октябре, примерно две недели назад она была готова.

"Когда мы уже построили объект, стало понятно, как актуальна история сегодня, – пояснили в Никола-Ленивце. – Библейский миф напоминает, что движимые гордыней люди перестают понимать друг друга".

Празднование Масленицы в арт-парке Никола-Ленивец
2 из 11

Открытый конкурс на объект Масленицы состоялся еще летом. Пришло несколько сотен проектов, многие из них были именно о Вавилонской башне.

"Мы выбрали лучшую — от молодого архитектора Екатерины Поляковой", – уточнили организаторы. Возведение башни началось в октябре, примерно две недели назад она была готова.

"Когда мы уже построили объект, стало понятно, как актуальна история сегодня, – пояснили в Никола-Ленивце. – Библейский миф напоминает, что движимые гордыней люди перестают понимать друг друга".

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Екатерина Полякова считает, что концепция ее работы очень актуальна. "В разгар пандемии страны были оторваны друг от друга, – говорит архитектор. – И сейчас снова так же. Сжигая башню, мы словно пытаемся уничтожить все плохое. И этот ритуал – переход от зимы и холода к весне и пробуждению".

Празднование Масленицы в арт-парке Никола-Ленивец
3 из 11

Екатерина Полякова считает, что концепция ее работы очень актуальна. "В разгар пандемии страны были оторваны друг от друга, – говорит архитектор. – И сейчас снова так же. Сжигая башню, мы словно пытаемся уничтожить все плохое. И этот ритуал – переход от зимы и холода к весне и пробуждению".

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Кроме башни, важным символом стал шар, который в конце Масленицы подняли на ее купол.

Можно было написать желание и поместить бумажку внутрь. "Ничего не забудется, все сбудется!" - предлагали хранители шара, катая его по территории Николы-Ленивца. Писали многие.

Празднование Масленицы в арт-парке Никола-Ленивец
4 из 11

Кроме башни, важным символом стал шар, который в конце Масленицы подняли на ее купол.

Можно было написать желание и поместить бумажку внутрь. "Ничего не забудется, все сбудется!" - предлагали хранители шара, катая его по территории Николы-Ленивца. Писали многие.

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Гости качались на качелях, перетягивали канаты.

Празднование Масленицы в арт-парке Никола-Ленивец
5 из 11

Гости качались на качелях, перетягивали канаты.

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Меняли "блинкоины" на блины и затем угощались.

Празднование Масленицы в арт-парке Никола-Ленивец
6 из 11

Меняли "блинкоины" на блины и затем угощались.

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

И даже прыгали с вышки в сено.

Празднование Масленицы в арт-парке Никола-Ленивец
7 из 11

И даже прыгали с вышки в сено.

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

На кульминацию собрались практически все гости арт-парка. Правда, сначала Вавилонская башня никак не хотела загораться. Наверх пришлось подняться человеку с факелом. За него все волновались, успеет ли спуститься, когда пламя охватит объект. К счастью, обошлось.

Сожжение арт-объекта Вавилонская башня архитектора Екатерины Поляковой на праздновании Масленицы в арт-парке Никола-Ленивец Калужской области
8 из 11

На кульминацию собрались практически все гости арт-парка. Правда, сначала Вавилонская башня никак не хотела загораться. Наверх пришлось подняться человеку с факелом. За него все волновались, успеет ли спуститься, когда пламя охватит объект. К счастью, обошлось.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Светлана Баева

Раньше "штатным Геростратом" в Никола-Ленивце был российский художник-акционист, поэт и музыкант, сценограф, режиссер и актер Герман Виноградов. Но 25 февраля этого года он умер от инсульта. Масленица была посвящена ему.

Празднование Масленицы в арт-парке Никола-Ленивец
9 из 11

Раньше "штатным Геростратом" в Никола-Ленивце был российский художник-акционист, поэт и музыкант, сценограф, режиссер и актер Герман Виноградов. Но 25 февраля этого года он умер от инсульта. Масленица была посвящена ему.

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Огонь охватил строение. А это 25 метров диаметра нижнего яруса и 23 метра высоты.

В воздухе появились огромные клубы дыма причудливой формы. Публика снимала происходящее на фотоаппараты и телефоны, с дронов. "Это самое красивое сожжение, которое я тут видела", – раздавалось в толпе.

Празднование Масленицы в арт-парке Никола-Ленивец
10 из 11

Огонь охватил строение. А это 25 метров диаметра нижнего яруса и 23 метра высоты.

В воздухе появились огромные клубы дыма причудливой формы. Публика снимала происходящее на фотоаппараты и телефоны, с дронов. "Это самое красивое сожжение, которое я тут видела", – раздавалось в толпе.

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Павел Бедняков

Гости начали разъезжаться после семи вечера. Вавилонская башня горела больше часа на фоне заката.

Это далеко не первая Масленица в арт-парке, начало было положено еще в 2004 году. Все они символичны. Например, в самом начале пандемии, в 2020 году, кульминацией праздника стал перформанс "Сжигая мосты".

Сожжение арт-объекта Вавилонская башня архитектора Екатерины Поляковой на праздновании Масленицы в арт-парке Никола-Ленивец
11 из 11

Гости начали разъезжаться после семи вечера. Вавилонская башня горела больше часа на фоне заката.

Это далеко не первая Масленица в арт-парке, начало было положено еще в 2004 году. Все они символичны. Например, в самом начале пандемии, в 2020 году, кульминацией праздника стал перформанс "Сжигая мосты".

© РИА Новости / Павел Бедняков
 
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