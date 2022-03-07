Прощай, зима! В арт-парке Никола-Ленивец сожгли Вавилонскую башню

"Никола-Ленивец – то место, где рождается искусство, но иногда реальность вторгается в наше пространство, – объяснили организаторы. – Перед нами встал вопрос: проводить ли Масленицу? Мы решились. Хочется, чтобы она стала событием, которое объединит людей и поможет пережить происходящее в мире".

По их словам, пришлось скорректировать программу: "сейчас нет места легкомысленному веселью". В этом году Масленица — не радостный карнавал, а художественное высказывание.