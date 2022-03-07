Прощай, зима! В арт-парке Никола-Ленивец сожгли Вавилонскую башню
"Никола-Ленивец – то место, где рождается искусство, но иногда реальность вторгается в наше пространство, – объяснили организаторы. – Перед нами встал вопрос: проводить ли Масленицу? Мы решились. Хочется, чтобы она стала событием, которое объединит людей и поможет пережить происходящее в мире".
По их словам, пришлось скорректировать программу: "сейчас нет места легкомысленному веселью". В этом году Масленица — не радостный карнавал, а художественное высказывание.
"Никола-Ленивец – то место, где рождается искусство, но иногда реальность вторгается в наше пространство, – объяснили организаторы. – Перед нами встал вопрос: проводить ли Масленицу? Мы решились. Хочется, чтобы она стала событием, которое объединит людей и поможет пережить происходящее в мире".
По их словам, пришлось скорректировать программу: "сейчас нет места легкомысленному веселью". В этом году Масленица — не радостный карнавал, а художественное высказывание.
Открытый конкурс на объект Масленицы состоялся еще летом. Пришло несколько сотен проектов, многие из них были именно о Вавилонской башне.
"Мы выбрали лучшую — от молодого архитектора Екатерины Поляковой", – уточнили организаторы. Возведение башни началось в октябре, примерно две недели назад она была готова.
"Когда мы уже построили объект, стало понятно, как актуальна история сегодня, – пояснили в Никола-Ленивце. – Библейский миф напоминает, что движимые гордыней люди перестают понимать друг друга".
Открытый конкурс на объект Масленицы состоялся еще летом. Пришло несколько сотен проектов, многие из них были именно о Вавилонской башне.
"Мы выбрали лучшую — от молодого архитектора Екатерины Поляковой", – уточнили организаторы. Возведение башни началось в октябре, примерно две недели назад она была готова.
"Когда мы уже построили объект, стало понятно, как актуальна история сегодня, – пояснили в Никола-Ленивце. – Библейский миф напоминает, что движимые гордыней люди перестают понимать друг друга".
Екатерина Полякова считает, что концепция ее работы очень актуальна. "В разгар пандемии страны были оторваны друг от друга, – говорит архитектор. – И сейчас снова так же. Сжигая башню, мы словно пытаемся уничтожить все плохое. И этот ритуал – переход от зимы и холода к весне и пробуждению".
Екатерина Полякова считает, что концепция ее работы очень актуальна. "В разгар пандемии страны были оторваны друг от друга, – говорит архитектор. – И сейчас снова так же. Сжигая башню, мы словно пытаемся уничтожить все плохое. И этот ритуал – переход от зимы и холода к весне и пробуждению".
Кроме башни, важным символом стал шар, который в конце Масленицы подняли на ее купол.
Можно было написать желание и поместить бумажку внутрь. "Ничего не забудется, все сбудется!" - предлагали хранители шара, катая его по территории Николы-Ленивца. Писали многие.
Кроме башни, важным символом стал шар, который в конце Масленицы подняли на ее купол.
Можно было написать желание и поместить бумажку внутрь. "Ничего не забудется, все сбудется!" - предлагали хранители шара, катая его по территории Николы-Ленивца. Писали многие.
Гости качались на качелях, перетягивали канаты.
Меняли "блинкоины" на блины и затем угощались.
И даже прыгали с вышки в сено.
На кульминацию собрались практически все гости арт-парка. Правда, сначала Вавилонская башня никак не хотела загораться. Наверх пришлось подняться человеку с факелом. За него все волновались, успеет ли спуститься, когда пламя охватит объект. К счастью, обошлось.
На кульминацию собрались практически все гости арт-парка. Правда, сначала Вавилонская башня никак не хотела загораться. Наверх пришлось подняться человеку с факелом. За него все волновались, успеет ли спуститься, когда пламя охватит объект. К счастью, обошлось.
Раньше "штатным Геростратом" в Никола-Ленивце был российский художник-акционист, поэт и музыкант, сценограф, режиссер и актер Герман Виноградов. Но 25 февраля этого года он умер от инсульта. Масленица была посвящена ему.
Раньше "штатным Геростратом" в Никола-Ленивце был российский художник-акционист, поэт и музыкант, сценограф, режиссер и актер Герман Виноградов. Но 25 февраля этого года он умер от инсульта. Масленица была посвящена ему.
Огонь охватил строение. А это 25 метров диаметра нижнего яруса и 23 метра высоты.
В воздухе появились огромные клубы дыма причудливой формы. Публика снимала происходящее на фотоаппараты и телефоны, с дронов. "Это самое красивое сожжение, которое я тут видела", – раздавалось в толпе.
Огонь охватил строение. А это 25 метров диаметра нижнего яруса и 23 метра высоты.
В воздухе появились огромные клубы дыма причудливой формы. Публика снимала происходящее на фотоаппараты и телефоны, с дронов. "Это самое красивое сожжение, которое я тут видела", – раздавалось в толпе.
Гости начали разъезжаться после семи вечера. Вавилонская башня горела больше часа на фоне заката.
Это далеко не первая Масленица в арт-парке, начало было положено еще в 2004 году. Все они символичны. Например, в самом начале пандемии, в 2020 году, кульминацией праздника стал перформанс "Сжигая мосты".
Гости начали разъезжаться после семи вечера. Вавилонская башня горела больше часа на фоне заката.
Это далеко не первая Масленица в арт-парке, начало было положено еще в 2004 году. Все они символичны. Например, в самом начале пандемии, в 2020 году, кульминацией праздника стал перформанс "Сжигая мосты".