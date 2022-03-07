https://ria.ru/20220307/mariupol-1777077986.html

Военнослужащие ДНР эвакуировали из Мариуполя еще 20 человек

Военнослужащие ДНР эвакуировали из Мариуполя еще 20 человек - РИА Новости, 07.03.2022

Военнослужащие ДНР эвакуировали из Мариуполя еще 20 человек

ДНР эвакуировала из Мариуполя в Новоазовский район еще 20 человек, включая трех детей, сообщает штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T20:22

2022-03-07T20:22

2022-03-07T20:22

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ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. ДНР эвакуировала из Мариуполя в Новоазовский район еще 20 человек, включая трех детей, сообщает штаб территориальной обороны республики.Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки ДНР эвакуировала из Мариуполя и населенных пунктов его пригородной зоны в Новоазовский район 121 человека, из них 23 детей."В течение дня из Мариуполя и населенных пунктов его пригородной зоны в Новоазовский район (под контролем ДНР - ред.) эвакуированы еще 20 человек, включая трех детей", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в его Telegram-канале.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь, население которого превышало 450 тысяч человек, был вторым по величине населенным пунктом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Пятого марта глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что ее военные все теснее сжимают кольцо вокруг Мариуполя, однако до настоящего времени этот крупнейший город на азовском побережье остается под контролем Украины. Вместе с тем, по данным штаба территориальной обороны ДНР на ту же дату, войска ДНР заняли ряд населенных пунктов на подступах к Мариуполю - Гнутово, Пищевик, Сартану, Талаковку и Широкино.Вечером 7 марта замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что Мариуполь полностью окружен, началась зачистка его отдельных районов. Тогда же командование батальона "Восток" выразило готовность обсудить с украинскими силами условия гуманитарного коридора Мариуполь - Новоазовск. В селе Безыменное Новоазовского района, одном из ближайших к Мариуполю населенном пункте ДНР, МЧС республики развернуло пункт приема беженцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Петр Попадюк

в мире, денис пушилин, владимир путин, александр семенов, луганская народная республика, широкино, россия, вооруженные силы рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)