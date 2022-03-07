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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220307/mariupol-1777072479.html
В ДНР обвинили ВСУ в постоянных нарушениях "режима тишины" в Мариуполе
В ДНР обвинили ВСУ в постоянных нарушениях "режима тишины" в Мариуполе - РИА Новости, 07.03.2022
В ДНР обвинили ВСУ в постоянных нарушениях "режима тишины" в Мариуполе
Силы ДНР всегда соблюдают режим тишины, чтобы эвакуировать мирных жителей из Мариуполя, тогда как противник этого не делает, заявил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T19:20
2022-03-07T20:24
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
мариуполь
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НОВОАЗОВСК (ДНР), 7 мар - РИА Новости. Силы ДНР всегда соблюдают режим тишины, чтобы эвакуировать мирных жителей из Мариуполя, тогда как противник этого не делает, заявил РИА Новости заместитель командира батальона "Восток" в составе вооруженных сил республики Александр Семенов."Когда Россия берет на себя обязательство, что должен соблюдаться режим тишины, то, естественно, наши вооруженные силы соблюдают этот режим. То есть мы выжидаем то время, даем возможность, чтобы люди вышли из Мариуполя", - сказал он. По его словам, украинская сторона зачастую даже не прекращает боевые действия в момент эвакуации.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь, население которого превышало 450 тысяч человек, был вторым по величине населенным пунктом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине.Пятого марта глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что ее военные все теснее сжимают кольцо вокруг Мариуполя, однако до настоящего времени этот крупнейший город на азовском побережье остается под контролем Украины. Вместе с тем, по данным штаба территориальной обороны ДНР на ту же дату, войска ДНР заняли ряд населенных пунктов на подступах к Мариуполю - Гнутово, Пищевик, Сартану, Талаковку и Широкино.Вечером 7 марта замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что Мариуполь полностью окружен, началась зачистка его отдельных районов. Тогда же командование батальона "Восток" выразило готовность обсудить с украинскими силами условия гуманитарного коридора Мариуполь - Новоазовск. В селе Безыменное Новоазовского района, одном из ближайших к Мариуполю населенном пункте ДНР, МЧС республики развернуло пункт приема беженцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220307/obstrely-1777068973.html
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украина
донецкая народная республика
мариуполь
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в мире, украина, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, мариуполь
19:20 07.03.2022 (обновлено: 20:24 07.03.2022)
 
В ДНР обвинили ВСУ в постоянных нарушениях "режима тишины" в Мариуполе

Замкомандира батальона ДНР Семенов обвинил ВСУ в нарушениях "режима тишины" в Мариуполе

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Украинский флаг
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НОВОАЗОВСК (ДНР), 7 мар - РИА Новости. Силы ДНР всегда соблюдают режим тишины, чтобы эвакуировать мирных жителей из Мариуполя, тогда как противник этого не делает, заявил РИА Новости заместитель командира батальона "Восток" в составе вооруженных сил республики Александр Семенов.
"Когда Россия берет на себя обязательство, что должен соблюдаться режим тишины, то, естественно, наши вооруженные силы соблюдают этот режим. То есть мы выжидаем то время, даем возможность, чтобы люди вышли из Мариуполя", - сказал он. По его словам, украинская сторона зачастую даже не прекращает боевые действия в момент эвакуации.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь, население которого превышало 450 тысяч человек, был вторым по величине населенным пунктом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине.
Пятого марта глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что ее военные все теснее сжимают кольцо вокруг Мариуполя, однако до настоящего времени этот крупнейший город на азовском побережье остается под контролем Украины. Вместе с тем, по данным штаба территориальной обороны ДНР на ту же дату, войска ДНР заняли ряд населенных пунктов на подступах к Мариуполю - Гнутово, Пищевик, Сартану, Талаковку и Широкино.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 18:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Водитель скорой рассказал об обстрелах пригорода Мариуполя со стороны ВСУ
Вечером 7 марта замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что Мариуполь полностью окружен, началась зачистка его отдельных районов. Тогда же командование батальона "Восток" выразило готовность обсудить с украинскими силами условия гуманитарного коридора Мариуполь - Новоазовск. В селе Безыменное Новоазовского района, одном из ближайших к Мариуполю населенном пункте ДНР, МЧС республики развернуло пункт приема беженцев.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Жилые дома в Мариуполе, Украина - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 18:11Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские националисты в Мариуполе размещают огневые точки в жилых домах
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМариуполь
 
 
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