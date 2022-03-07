https://ria.ru/20220307/mariupol-1777068838.html

В ДНР заявили, что Мариуполь полностью окружен

В ДНР заявили, что Мариуполь полностью окружен - РИА Новости, 07.03.2022

В ДНР заявили, что Мариуполь полностью окружен

Город Мариуполь в Донбассе полностью окружен, началась зачистка районов, заявил РИА Новости замкомандира батальона ДНР "Восток" Александр Семенов. РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T18:43

2022-03-07T18:43

2022-03-07T19:08

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НОВОАЗОВСК, 7 мар — РИА Новости. Город Мариуполь в Донбассе полностью окружен, началась зачистка районов, заявил РИА Новости замкомандира батальона ДНР "Восток" Александр Семенов."Мариуполь на сегодняшний день полностью окружен, началась зачистка определенных районов города", — сказал он.Выход из Мариуполя в сторону Запорожья опасен, там идут постоянные бои, предлагать выводить туда людей - это провокация, заявил РИА Новости заместитель командира добровольческого батальона "Восток" Александр Семёнов."Направление Новоазовск - это самое безопасное. Потому что вот направление в сторону Никольского, Запорожья - там идут постоянные бои, с той стороны находятся вооруженные силы Украины, нацбаты", - сказал он.По его словам, выводить туда людей нельзя, это провокация со стороны руководства Запорожской области и администрации Мариуполя. На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь, население которого превышало 450 тысяч человек, был вторым по величине населенным пунктом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды на азовском побережье стали одним из самых горячих мест конфликта на востоке Украины. Пятого марта глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что военные республики все теснее сжимают кольцо вокруг города.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220307/minoborony-1777064740.html

https://ria.ru/20220307/ukraina-1777065886.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, мариуполь, украина, россия