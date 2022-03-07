https://ria.ru/20220307/mariupol-1777066689.html

Жители оккупированного нацистами Мариуполя прячутся в подвалах

Жители оккупированного нацистами Мариуполя прячутся в подвалах - РИА Новости, 07.03.2022

Жители оккупированного нацистами Мариуполя прячутся в подвалах

Обстановка в оккупированном националистами Мариуполе тяжелая, его жители прячутся в подвалах, из-за отсутствия в домах электричества и газа они вынуждены... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T18:29

2022-03-07T18:29

2022-03-07T18:32

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Обстановка в оккупированном националистами Мариуполе тяжелая, его жители прячутся в подвалах, из-за отсутствия в домах электричества и газа они вынуждены готовить себе пищу на улице, на кострах, но боевики их разгоняют, заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."По словам вырвавшихся вчера из Мариуполя мирных жителей, обстановка в оккупированном националистами городе тяжелая. Люди прячутся в подвалах. Из-за отсутствия в домах электричества и газа они вынуждены готовить себе пищу на улице, на кострах", - сказал Конашенков."Боевики их разгоняют", - добавил генерал-майор.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220307/minoborony-1777064740.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, владимир путин, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, россия, украина, вооруженные силы украины