https://ria.ru/20220307/mariupol-1777066689.html
Жители оккупированного нацистами Мариуполя прячутся в подвалах
Жители оккупированного нацистами Мариуполя прячутся в подвалах - РИА Новости, 07.03.2022
Жители оккупированного нацистами Мариуполя прячутся в подвалах
Обстановка в оккупированном националистами Мариуполе тяжелая, его жители прячутся в подвалах, из-за отсутствия в домах электричества и газа они вынуждены... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T18:29
2022-03-07T18:29
2022-03-07T18:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Обстановка в оккупированном националистами Мариуполе тяжелая, его жители прячутся в подвалах, из-за отсутствия в домах электричества и газа они вынуждены готовить себе пищу на улице, на кострах, но боевики их разгоняют, заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."По словам вырвавшихся вчера из Мариуполя мирных жителей, обстановка в оккупированном националистами городе тяжелая. Люди прячутся в подвалах. Из-за отсутствия в домах электричества и газа они вынуждены готовить себе пищу на улице, на кострах", - сказал Конашенков."Боевики их разгоняют", - добавил генерал-майор.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, россия, украина, вооруженные силы украины
18:29 07.03.2022 (обновлено: 18:32 07.03.2022)
Жители оккупированного нацистами Мариуполя прячутся в подвалах
Минобороны заявило, что жители оккупированного нацистами Мариуполя прячутся в подвалах