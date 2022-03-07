https://ria.ru/20220307/mariupol-1777033437.html

Националисты не дали жителям Мариуполя эвакуироваться, заявил Басурин

Националисты не дали жителям Мариуполя эвакуироваться, заявил Басурин - РИА Новости, 07.03.2022

Националисты не дали жителям Мариуполя эвакуироваться, заявил Басурин

Украинские националисты вновь не дают жителям Мариуполя и Волновахи возможность выйти по гумкоридорам, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T14:07

2022-03-07T14:07

2022-03-07T14:33

в мире

донецкая народная республика

эдуард басурин

мариуполь

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Украинские националисты вновь не дают жителям Мариуполя и Волновахи возможность выйти по гумкоридорам, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Гуманитарный коридор - да, мы в очередной раз объявили, что мы готовы организовать гуманитарный коридор, не будет никакой стрельбы - опять нацики это сделать не дали. Люди на данный момент еще оттуда не выходят", - сказал он в эфире "Россия 1".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220307/mariupol-1777015421.html

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Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, эдуард басурин, мариуполь