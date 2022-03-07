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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220307/mariupol-1777033437.html
Националисты не дали жителям Мариуполя эвакуироваться, заявил Басурин
Националисты не дали жителям Мариуполя эвакуироваться, заявил Басурин - РИА Новости, 07.03.2022
Националисты не дали жителям Мариуполя эвакуироваться, заявил Басурин
Украинские националисты вновь не дают жителям Мариуполя и Волновахи возможность выйти по гумкоридорам, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T14:07
2022-03-07T14:33
в мире
донецкая народная республика
эдуард басурин
мариуполь
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Украинские националисты вновь не дают жителям Мариуполя и Волновахи возможность выйти по гумкоридорам, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Гуманитарный коридор - да, мы в очередной раз объявили, что мы готовы организовать гуманитарный коридор, не будет никакой стрельбы - опять нацики это сделать не дали. Люди на данный момент еще оттуда не выходят", - сказал он в эфире "Россия 1".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, эдуард басурин, мариуполь
14:07 07.03.2022 (обновлено: 14:33 07.03.2022)
 
Националисты не дали жителям Мариуполя эвакуироваться, заявил Басурин

Басурин: украинские националисты не дали жителям Мариуполя выйти по гумкоридорам

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБеженцы в специальном пункте, который организовали сотрудники МЧС ДНР
Беженцы в специальном пункте, который организовали сотрудники МЧС ДНР - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Беженцы в специальном пункте, который организовали сотрудники МЧС ДНР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Украинские националисты вновь не дают жителям Мариуполя и Волновахи возможность выйти по гумкоридорам, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Гуманитарный коридор - да, мы в очередной раз объявили, что мы готовы организовать гуманитарный коридор, не будет никакой стрельбы - опять нацики это сделать не дали. Люди на данный момент еще оттуда не выходят", - сказал он в эфире "Россия 1".
Жилые дома в Мариуполе, Украина - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
11:30Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Мариуполе украинские националисты использовали мирных людей как живой щит
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЭдуард БасуринМариуполь
 
 
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