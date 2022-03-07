https://ria.ru/20220307/mariupol-1777033437.html
Националисты не дали жителям Мариуполя эвакуироваться, заявил Басурин
Националисты не дали жителям Мариуполя эвакуироваться, заявил Басурин - РИА Новости, 07.03.2022
Националисты не дали жителям Мариуполя эвакуироваться, заявил Басурин
Украинские националисты вновь не дают жителям Мариуполя и Волновахи возможность выйти по гумкоридорам, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T14:07
2022-03-07T14:07
2022-03-07T14:33
в мире
донецкая народная республика
эдуард басурин
мариуполь
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Украинские националисты вновь не дают жителям Мариуполя и Волновахи возможность выйти по гумкоридорам, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Гуманитарный коридор - да, мы в очередной раз объявили, что мы готовы организовать гуманитарный коридор, не будет никакой стрельбы - опять нацики это сделать не дали. Люди на данный момент еще оттуда не выходят", - сказал он в эфире "Россия 1".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, эдуард басурин, мариуполь
14:07 07.03.2022 (обновлено: 14:33 07.03.2022)
Националисты не дали жителям Мариуполя эвакуироваться, заявил Басурин
Басурин: украинские националисты не дали жителям Мариуполя выйти по гумкоридорам