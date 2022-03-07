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Басурин заявил о скором начале зачистки Мариуполя от украинских военных

Басурин заявил о скором начале зачистки Мариуполя от украинских военных - РИА Новости, 07.03.2022

Басурин заявил о скором начале зачистки Мариуполя от украинских военных

Зачистка Мариуполя от украинских военных начнется в ближайшие дни, заявил официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T13:58

2022-03-07T13:58

2022-03-07T14:30

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эдуард басурин

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обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Зачистка Мариуполя от украинских военных начнется в ближайшие дни, заявил официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин."Хочу еще раз обратиться к украинской стороне... Если вы хотите сохранить собственную жизнь, сложите оружие, переходите на нашу сторону... В ближайшие дни в Мариуполь начнут прибывать спецподразделения, которые умеют на маленькой территории зачистить так, чтобы гражданский не пострадал, а вся эта мразь, которая называет себя украинским освободителем, осталась навечно в этой земле", - сказал он в эфире "Россия 1".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, эдуард басурин, днр, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, россия, вооруженные силы рф