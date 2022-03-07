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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220307/mariupol-1777032073.html
Басурин заявил о скором начале зачистки Мариуполя от украинских военных
Басурин заявил о скором начале зачистки Мариуполя от украинских военных - РИА Новости, 07.03.2022
Басурин заявил о скором начале зачистки Мариуполя от украинских военных
Зачистка Мариуполя от украинских военных начнется в ближайшие дни, заявил официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T13:58
2022-03-07T14:30
в мире
эдуард басурин
днр
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Зачистка Мариуполя от украинских военных начнется в ближайшие дни, заявил официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин."Хочу еще раз обратиться к украинской стороне... Если вы хотите сохранить собственную жизнь, сложите оружие, переходите на нашу сторону... В ближайшие дни в Мариуполь начнут прибывать спецподразделения, которые умеют на маленькой территории зачистить так, чтобы гражданский не пострадал, а вся эта мразь, которая называет себя украинским освободителем, осталась навечно в этой земле", - сказал он в эфире "Россия 1".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, эдуард басурин, днр, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, россия, вооруженные силы рф
13:58 07.03.2022 (обновлено: 14:30 07.03.2022)
 
Басурин заявил о скором начале зачистки Мариуполя от украинских военных

Басурин: в ближайшие дни начнется зачистка Мариуполя от украинских военных

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ДНР под Мариуполем
Военнослужащие ДНР под Мариуполем - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Военнослужащие ДНР под Мариуполем
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Зачистка Мариуполя от украинских военных начнется в ближайшие дни, заявил официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"Хочу еще раз обратиться к украинской стороне... Если вы хотите сохранить собственную жизнь, сложите оружие, переходите на нашу сторону... В ближайшие дни в Мариуполь начнут прибывать спецподразделения, которые умеют на маленькой территории зачистить так, чтобы гражданский не пострадал, а вся эта мразь, которая называет себя украинским освободителем, осталась навечно в этой земле", - сказал он в эфире "Россия 1".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЭдуард БасуринДНРДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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