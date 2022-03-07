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Макрон предрек сложности, если Россия не будет поставлять газ
Макрон предрек сложности, если Россия не будет поставлять газ - РИА Новости, 07.03.2022
Макрон предрек сложности, если Россия не будет поставлять газ
Если Россия решит оставить поставки газа в Европу, то ЕС может столкнуться со сложностями следующей зимой, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T22:41
2022-03-07T22:41
в мире
эммануэль макрон
россия
франция
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ПАРИЖ, 7 мар – РИА Новости. Если Россия решит оставить поставки газа в Европу, то ЕС может столкнуться со сложностями следующей зимой, заявил президент Франции Эммануэль Макрон."Наблюдается повышение цен (на энергоресурсы) в краткосрочной перспективе, которое связано с этой войной, а также некоторым спекулятивным поведением на рынках… Но если Россия решит ввести контрсанкции по энергоресурсам, будет еще сложнее в следующем году", - сказал Макрон на предвыборной встрече с французами в коммуне Пуасси в парижском регионе.Макрон отметил, что Франция мало зависит от российского газа. "Но если Россия решит отрезать газ для Европы… Такие страны как Италия, Германия очень зависят от российского газа… Мы сможем найти решение на ближайшие недели. Но большая сложность – это следующая зима. Поэтому Европа работает над решением, чтобы противостоять этому", - подчеркнул он.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны начали вводить новые антироссийские санкции. Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.
https://ria.ru/20220307/frantsiya-1777064895.html
https://ria.ru/20220307/sholts-1777052269.html
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в мире, эммануэль макрон, россия, франция
22:41 07.03.2022
 
Макрон предрек сложности, если Россия не будет поставлять газ

Макрон предрек сложности следующей зимой, если Россия не будет поставлять газ

© REUTERS / Sarah Meyssonnier/PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© REUTERS / Sarah Meyssonnier/Pool
Президент Франции Эммануэль Макрон
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 7 мар – РИА Новости. Если Россия решит оставить поставки газа в Европу, то ЕС может столкнуться со сложностями следующей зимой, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Наблюдается повышение цен (на энергоресурсы) в краткосрочной перспективе, которое связано с этой войной, а также некоторым спекулятивным поведением на рынках… Но если Россия решит ввести контрсанкции по энергоресурсам, будет еще сложнее в следующем году", - сказал Макрон на предвыборной встрече с французами в коммуне Пуасси в парижском регионе.
Флаг Франции - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 18:14
Французов разозлили последствия антироссийских санкций
Макрон отметил, что Франция мало зависит от российского газа. "Но если Россия решит отрезать газ для Европы… Такие страны как Италия, Германия очень зависят от российского газа… Мы сможем найти решение на ближайшие недели. Но большая сложность – это следующая зима. Поэтому Европа работает над решением, чтобы противостоять этому", - подчеркнул он.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 16:31
Шольц объяснил, почему энергосектор России исключили из-под санкций
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В ответ западные страны начали вводить новые антироссийские санкции. Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.
 
В миреЭммануэль МакронРоссияФранция
 
 
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