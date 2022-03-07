https://ria.ru/20220307/magate-1777062732.html

Глава МАГАТЭ заявил об уничтожении нейтронной установки в Харькове

Глава МАГАТЭ заявил об уничтожении нейтронной установки в Харькове - РИА Новости, 07.03.2022

Глава МАГАТЭ заявил об уничтожении нейтронной установки в Харькове

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси исходит из того, что установка по производству нейтронов в Харьковском физико-техническом институте была уничтожена. РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T17:55

2022-03-07T17:55

2022-03-07T17:55

в мире

украина

харьков

магатэ

сша

россия

владимир путин

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156215/36/1562153619_0:0:2820:1587_1920x0_80_0_0_a7236597b2586d205f116c2cabb6389b.jpg

ВЕНА, 7 мар - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси исходит из того, что установка по производству нейтронов в Харьковском физико-техническом институте была уничтожена."Судя по всему, она уничтожена. Выброса радиации нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции.Он подчеркнул, что на той площадке было мало запасов материала. "Это относительно новая установка по производству нейтронов для научных экспериментов, была частью сотрудничества Украины и США при администрации (президента Барака) Обамы. Это научный институт, и то, что случилось, очень прискорбно", - отметил Гросси.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220307/magate-1777022151.html

украина

харьков

сша

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, харьков, магатэ, сша, россия, владимир путин, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, луганская народная республика