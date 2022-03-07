Глава МАГАТЭ заявил об уничтожении нейтронной установки в Харькове
Глава МАГАТЭ Гросси заявил об уничтожении установки по производству нейтронов в Харькове
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
ВЕНА, 7 мар - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси исходит из того, что установка по производству нейтронов в Харьковском физико-техническом институте была уничтожена.
"Судя по всему, она уничтожена. Выброса радиации нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции.
Он подчеркнул, что на той площадке было мало запасов материала. "Это относительно новая установка по производству нейтронов для научных экспериментов, была частью сотрудничества Украины и США при администрации (президента Барака) Обамы. Это научный институт, и то, что случилось, очень прискорбно", - отметил Гросси.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.