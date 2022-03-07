Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220307/magate-1777062732.html
Глава МАГАТЭ заявил об уничтожении нейтронной установки в Харькове
Глава МАГАТЭ заявил об уничтожении нейтронной установки в Харькове - РИА Новости, 07.03.2022
Глава МАГАТЭ заявил об уничтожении нейтронной установки в Харькове
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси исходит из того, что установка по производству нейтронов в Харьковском физико-техническом институте была уничтожена. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T17:55
2022-03-07T17:55
в мире
украина
харьков
магатэ
сша
россия
владимир путин
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156215/36/1562153619_0:0:2820:1587_1920x0_80_0_0_a7236597b2586d205f116c2cabb6389b.jpg
ВЕНА, 7 мар - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси исходит из того, что установка по производству нейтронов в Харьковском физико-техническом институте была уничтожена."Судя по всему, она уничтожена. Выброса радиации нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции.Он подчеркнул, что на той площадке было мало запасов материала. "Это относительно новая установка по производству нейтронов для научных экспериментов, была частью сотрудничества Украины и США при администрации (президента Барака) Обамы. Это научный институт, и то, что случилось, очень прискорбно", - отметил Гросси.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220307/magate-1777022151.html
украина
харьков
сша
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156215/36/1562153619_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_388b04cf9292d386a8f9fca6eeb59225.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, харьков, магатэ, сша, россия, владимир путин, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, луганская народная республика
17:55 07.03.2022
 
Глава МАГАТЭ заявил об уничтожении нейтронной установки в Харькове

Глава МАГАТЭ Гросси заявил об уничтожении установки по производству нейтронов в Харькове

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Читать ria.ru в
ВЕНА, 7 мар - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси исходит из того, что установка по производству нейтронов в Харьковском физико-техническом институте была уничтожена.
"Судя по всему, она уничтожена. Выброса радиации нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции.
Флаги Польши и Европейского союза в здании парламента в Варшаве - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 12:12
Польский министр призвала исключить Россию из МАГАТЭ и Евратома
Он подчеркнул, что на той площадке было мало запасов материала. "Это относительно новая установка по производству нейтронов для научных экспериментов, была частью сотрудничества Украины и США при администрации (президента Барака) Обамы. Это научный институт, и то, что случилось, очень прискорбно", - отметил Гросси.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
В миреУкраинаХарьковМАГАТЭСШАРоссияВладимир ПутинВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала