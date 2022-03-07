https://ria.ru/20220307/magate-1777034492.html

Гендиректор МАГАТЭ призвал предотвратить ядерный инцидент на Украине

Гендиректор МАГАТЭ призвал предотвратить ядерный инцидент на Украине - РИА Новости, 07.03.2022

Гендиректор МАГАТЭ призвал предотвратить ядерный инцидент на Украине

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в понедельник призвал предотвратить ядерный инцидент на Украине. РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T14:14

2022-03-07T14:14

2022-03-07T14:59

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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магатэ

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ВЕНА, 7 мар - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в понедельник призвал предотвратить ядерный инцидент на Украине."Я повторяю свой призыв - и пусть он будет слышен громко и ясно - мы должны предотвратить ядерный инцидент на Украине. Давайте не будем прятаться за решения "все" или "совсем ничего", - сказал Гросси, выступая перед советом управляющих МАГАТЭ."Мы видим, что происходит на местах на Украине. На этот раз, если случится ядерная авария, причиной будет не цунами, вызванное матушкой-природой. Это будет результат человеческой неспособности действовать, когда мы знали, что можем, и знали, что должны", - подчеркнул он.Гросси выразил обеспокоенность ситуацией на Запорожской АЭС. "Российские силы теперь контролируют управление станцией и утверждение технических решений, принимаемых украинскими операторами. Это небезопасный способ эксплуатации атомной электростанции", - сказал глава МАГАТЭ.МАГАТЭ проведёт международную конференцию по ядерному праву 25-29 апреля, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая перед советом управляющих МАГАТЭ.По словам Гросси, "25-29 апреля МАГАТЭ проведет Международную конференцию по ядерному праву: глобальные дебаты"."В преддверии конференции МАГАТЭ опубликовало книгу "Ядерное право: глобальные дебаты", которую можно бесплатно скачать на нашем веб-сайте", - отметил он. По его словам, в книге представлен глобальный взгляд на текущие и возникающие проблемы в области ядерного права в статьях ведущих ученых и политиков в этой области.

https://ria.ru/20220307/ukraina-1777001058.html

https://ria.ru/20220307/ukraina-1777009831.html

украина

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, магатэ