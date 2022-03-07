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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Гендиректор МАГАТЭ призвал предотвратить ядерный инцидент на Украине
Гендиректор МАГАТЭ призвал предотвратить ядерный инцидент на Украине - РИА Новости, 07.03.2022
Гендиректор МАГАТЭ призвал предотвратить ядерный инцидент на Украине
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в понедельник призвал предотвратить ядерный инцидент на Украине. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T14:14
2022-03-07T14:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
магатэ
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ВЕНА, 7 мар - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в понедельник призвал предотвратить ядерный инцидент на Украине."Я повторяю свой призыв - и пусть он будет слышен громко и ясно - мы должны предотвратить ядерный инцидент на Украине. Давайте не будем прятаться за решения "все" или "совсем ничего", - сказал Гросси, выступая перед советом управляющих МАГАТЭ."Мы видим, что происходит на местах на Украине. На этот раз, если случится ядерная авария, причиной будет не цунами, вызванное матушкой-природой. Это будет результат человеческой неспособности действовать, когда мы знали, что можем, и знали, что должны", - подчеркнул он.Гросси выразил обеспокоенность ситуацией на Запорожской АЭС. "Российские силы теперь контролируют управление станцией и утверждение технических решений, принимаемых украинскими операторами. Это небезопасный способ эксплуатации атомной электростанции", - сказал глава МАГАТЭ.МАГАТЭ проведёт международную конференцию по ядерному праву 25-29 апреля, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая перед советом управляющих МАГАТЭ.По словам Гросси, "25-29 апреля МАГАТЭ проведет Международную конференцию по ядерному праву: глобальные дебаты"."В преддверии конференции МАГАТЭ опубликовало книгу "Ядерное право: глобальные дебаты", которую можно бесплатно скачать на нашем веб-сайте", - отметил он. По его словам, в книге представлен глобальный взгляд на текущие и возникающие проблемы в области ядерного права в статьях ведущих ученых и политиков в этой области.
https://ria.ru/20220307/ukraina-1777001058.html
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в мире, украина, магатэ
14:14 07.03.2022 (обновлено: 14:59 07.03.2022)
 
Гендиректор МАГАТЭ призвал предотвратить ядерный инцидент на Украине

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал предотвратить ядерный инцидент на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Читать ria.ru в
ВЕНА, 7 мар - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в понедельник призвал предотвратить ядерный инцидент на Украине.
"Я повторяю свой призыв - и пусть он будет слышен громко и ясно - мы должны предотвратить ядерный инцидент на Украине. Давайте не будем прятаться за решения "все" или "совсем ничего", - сказал Гросси, выступая перед советом управляющих МАГАТЭ.
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"Мы видим, что происходит на местах на Украине. На этот раз, если случится ядерная авария, причиной будет не цунами, вызванное матушкой-природой. Это будет результат человеческой неспособности действовать, когда мы знали, что можем, и знали, что должны", - подчеркнул он.
Гросси выразил обеспокоенность ситуацией на Запорожской АЭС. "Российские силы теперь контролируют управление станцией и утверждение технических решений, принимаемых украинскими операторами. Это небезопасный способ эксплуатации атомной электростанции", - сказал глава МАГАТЭ.
МАГАТЭ проведёт международную конференцию по ядерному праву 25-29 апреля, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая перед советом управляющих МАГАТЭ.
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По словам Гросси, "25-29 апреля МАГАТЭ проведет Международную конференцию по ядерному праву: глобальные дебаты".
"В преддверии конференции МАГАТЭ опубликовало книгу "Ядерное право: глобальные дебаты", которую можно бесплатно скачать на нашем веб-сайте", - отметил он. По его словам, в книге представлен глобальный взгляд на текущие и возникающие проблемы в области ядерного права в статьях ведущих ученых и политиков в этой области.
 
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