https://ria.ru/20220307/magate-1777022151.html

Польский министр призвала исключить Россию из МАГАТЭ и Евратома

Польский министр призвала исключить Россию из МАГАТЭ и Евратома - РИА Новости, 07.03.2022

Польский министр призвала исключить Россию из МАГАТЭ и Евратома

Польский министр призвала исключить Россию из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и Европейского сообщества по атомной энергии (Евратом). РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T12:12

2022-03-07T12:12

2022-03-07T12:12

в мире

владимир путин

михаил ульянов

россия

запорожье

луганская народная республика

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ВАРШАВА, 7 мар - РИА Новости. Польский министр призвала исключить Россию из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и Европейского сообщества по атомной энергии (Евратом)."Российские войска вошли как на территорию Запорожья, как и на территорию Чернобыля. В то же время обе электростанции обслуживаются теми самыми украинскими работниками, как и ранее. Естественно абсолютно недопустимо какое-либо присутствие посторонних сил и людей кроме персонала, который ежедневно обслуживает электростанцию, и об этом нельзя дискутировать", - заявила она в эфире Польского радио.По ее утверждению, "российская сторона нарушила все конвенции, в том числе касающуюся функционирования атомных электростанций, хотя является стороной этой конвенции и работает в Международном агентстве по атомной энергии".По ее словам, рассматриваются различные варианты воздействия на Россию со стороны МАГАТЭ и Евратом. "В последние дни проходил заседания как европейского, так и международного агентств. Там есть различные предложения. Появляются и предложения выслать аудиты, совместные проверки. Мы должны собирать информацию, собирать документы, чтобы потом делать выводы, а также лишить Россию членства во всех этих организациях", - рассказала она.Ранее Минобороны России заявило, что в ночь на пятницу на прилегающей к Запорожской АЭС территории "киевским режимом была предпринята попытка реализации чудовищной провокации". По данным МО РФ, мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы - из окон нескольких этажей учебного-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по росгвардейцам был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия. В Минобороны отметили, что ответным огнем из стрелкового оружия огневые точки украинских диверсантов были подавлены. Покидая здание, украинская диверсионная группа подожгла его, заявили в МО РФ.Прибывшие после поджога учебного центра Запорожской АЭС пожарные ликвидировали возгорание, сейчас она работает штатно, радиационный фон в норме, отметили в Минобороны.Украинский регулятор сообщил МАГАТЭ о проблемах при коммуникации с персоналом Чернобыльской АЭС, которая в данный момент возможна только по электронной почте. Отмечается, что более 200 человек технического персонала и охранников ЧАЭС до сих пор не сменились с 23 февраля.На прошлой неделе совет управляющих МАГАТЭ проголосовал за резолюцию Канады и Польши по ядерной безопасности на Украине. Как заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, она содержит заведомо политически мотивированную ложь и ошибки. Китай проголосовал против документа. Его содержание не было опубликовано.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220306/polsha-1776939014.html

https://ria.ru/20220305/polsha-1776731987.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, михаил ульянов, россия, запорожье, луганская народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), чернобыльская аэс, запорожская аэс, признание днр и лнр в россии