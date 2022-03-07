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Украинские силовики нанесли ракетный удар по нефтебазе в Луганске

Украинские силовики нанесли ракетный удар по нефтебазе в Луганске - РИА Новости, 07.03.2022

Украинские силовики нанесли ракетный удар по нефтебазе в Луганске

Украинские силовики нанесли ракетный удар по нефтебазе в Луганске, сообщил представитель ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник в... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T07:13

2022-03-07T07:13

2022-03-07T10:17

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ЛУГАНСК, 6 мар — РИА Новости. Украинские силовики нанесли ракетный удар по нефтебазе в Луганске, сообщил представитель ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник в Telegram-канале.ЧП произошло в 06:55 по местному времени (совпадает с московским). Взрыв было хорошо слышно в центре города. По сообщениям очевидцев, сразу после этого на нефтебазе начался пожар.В Народной милиции ЛНР отметили, что националисты нанесли удар из тактического ракетного комплекса "Точка-У".Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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