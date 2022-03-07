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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220307/lnr-1777094504.html
ЛНР освободила почти всю территорию республики от украинских войск
ЛНР освободила почти всю территорию республики от украинских войск - РИА Новости, 07.03.2022
ЛНР освободила почти всю территорию республики от украинских войск
Подразделения Луганской народной республики и России освободили от украинских войск почти всю территорию, сообщил МИД республики в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T22:58
2022-03-07T23:26
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
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ЛУГАНСК, 7 мар — РИА Новости. Подразделения Луганской народной республики и России освободили от украинских войск почти всю территорию, сообщил МИД республики в своем Telegram-канале.Так, по данным ведомства, 7 марта республиканские силы взяли под контроль населенные пункты Воеводовка, Кудряшовка,️ Пурдовка, Вороново, Метелкино,️ Осколоновка.Силами Народной милиции ЛНР освобождено 73 населенных пункта Луганской и Донецкой народных республик, добавили в ЛНР.Указано, что ВСУ пока контролируют Рубежное, Северодонецк, Лисичанск, Золотое, Попасную и отдельные прилегающие поселки.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220307/zaderzhanie-1777078847.html
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в мире, россия, украина
22:58 07.03.2022 (обновлено: 23:26 07.03.2022)
 
ЛНР освободила почти всю территорию республики от украинских войск

МИД ЛНР заявил об освобождении почти всей территории республики от украинских войск

© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие Народной милиции ЛНР
Военнослужащие Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 7 мар — РИА Новости. Подразделения Луганской народной республики и России освободили от украинских войск почти всю территорию, сообщил МИД республики в своем Telegram-канале.
Так, по данным ведомства, 7 марта республиканские силы взяли под контроль населенные пункты Воеводовка, Кудряшовка,️ Пурдовка, Вороново, Метелкино,️ Осколоновка.
"Населенные пункты ЛНР к северу — северо-востоку от линии Сватово — Старобельск — Новоайдар — Широкое освобождены Вооруженными силами Российской Федерации", — добавили в МИД.
Силами Народной милиции ЛНР освобождено 73 населенных пункта Луганской и Донецкой народных республик, добавили в ЛНР.
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Указано, что ВСУ пока контролируют Рубежное, Северодонецк, Лисичанск, Золотое, Попасную и отдельные прилегающие поселки.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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