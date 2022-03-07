22:58 07.03.2022 (обновлено: 23:26 07.03.2022)
ЛНР освободила почти всю территорию республики от украинских войск
МИД ЛНР заявил об освобождении почти всей территории республики от украинских войск
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
ЛУГАНСК, 7 мар — РИА Новости. Подразделения Луганской народной республики и России освободили от украинских войск почти всю территорию, сообщил МИД республики в своем Telegram-канале.
Так, по данным ведомства, 7 марта республиканские силы взяли под контроль населенные пункты Воеводовка, Кудряшовка,️ Пурдовка, Вороново, Метелкино,️ Осколоновка.
"Населенные пункты ЛНР к северу — северо-востоку от линии Сватово — Старобельск — Новоайдар — Широкое освобождены Вооруженными силами Российской Федерации", — добавили в МИД.
Силами Народной милиции ЛНР освобождено 73 населенных пункта Луганской и Донецкой народных республик, добавили в ЛНР.
Указано, что ВСУ пока контролируют Рубежное, Северодонецк, Лисичанск, Золотое, Попасную и отдельные прилегающие поселки.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.