https://ria.ru/20220307/lnr-1777094504.html

ЛНР освободила почти всю территорию республики от украинских войск

ЛНР освободила почти всю территорию республики от украинских войск - РИА Новости, 07.03.2022

ЛНР освободила почти всю территорию республики от украинских войск

Подразделения Луганской народной республики и России освободили от украинских войск почти всю территорию, сообщил МИД республики в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T22:58

2022-03-07T22:58

2022-03-07T23:26

обострение ситуации в днр и лнр

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украина

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ЛУГАНСК, 7 мар — РИА Новости. Подразделения Луганской народной республики и России освободили от украинских войск почти всю территорию, сообщил МИД республики в своем Telegram-канале.Так, по данным ведомства, 7 марта республиканские силы взяли под контроль населенные пункты Воеводовка, Кудряшовка,️ Пурдовка, Вороново, Метелкино,️ Осколоновка.Силами Народной милиции ЛНР освобождено 73 населенных пункта Луганской и Донецкой народных республик, добавили в ЛНР.Указано, что ВСУ пока контролируют Рубежное, Северодонецк, Лисичанск, Золотое, Попасную и отдельные прилегающие поселки.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220307/zaderzhanie-1777078847.html

https://ria.ru/20220307/medinskiy-1777084403.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, украина