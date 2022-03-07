https://ria.ru/20220307/lnr-1777026529.html
Врачи извлекли осколок из головы подростка, попавшего под обстрел в ЛНР
Врачи извлекли осколок из головы подростка, попавшего под обстрел в ЛНР - РИА Новости, 07.03.2022
Врачи извлекли осколок из головы подростка, попавшего под обстрел в ЛНР
Российские нейрохирурги помогли извлечь осколок из головы 15-летнего подростка, попавшего под минометный обстрел в Луганской народной республике в районе города РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T13:04
2022-03-07T13:04
2022-03-07T13:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
здоровье - общество
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 7 мар - РИА Новости. Российские нейрохирурги помогли извлечь осколок из головы 15-летнего подростка, попавшего под минометный обстрел в Луганской народной республике в районе города Кировск, сообщила заместитель главврача Луганской республиканской детской клинической больницы Евгения Выприцкая.По ее словам, давать прогнозы по здоровью мальчика пока рано - "боремся за жизнь каждую минуту".Двое подростков получили ранения 2 марта на трассе в районе города Кировск, попав под минометный удар. Один из мальчиков до сих пор находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации на искусственной вентиляции легких. Второй подросток уже выписан.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, признание днр и лнр в россии
Врачи извлекли осколок из головы подростка, попавшего под обстрел в ЛНР
Российские врачи помогли извлечь осколок из головы подростка, попавшего под обстрел в ЛНР