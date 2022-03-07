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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220307/lnr-1777026529.html
Врачи извлекли осколок из головы подростка, попавшего под обстрел в ЛНР
Врачи извлекли осколок из головы подростка, попавшего под обстрел в ЛНР - РИА Новости, 07.03.2022
Врачи извлекли осколок из головы подростка, попавшего под обстрел в ЛНР
Российские нейрохирурги помогли извлечь осколок из головы 15-летнего подростка, попавшего под минометный обстрел в Луганской народной республике в районе города РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T13:04
2022-03-07T13:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
здоровье - общество
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 7 мар - РИА Новости. Российские нейрохирурги помогли извлечь осколок из головы 15-летнего подростка, попавшего под минометный обстрел в Луганской народной республике в районе города Кировск, сообщила заместитель главврача Луганской республиканской детской клинической больницы Евгения Выприцкая.По ее словам, давать прогнозы по здоровью мальчика пока рано - "боремся за жизнь каждую минуту".Двое подростков получили ранения 2 марта на трассе в районе города Кировск, попав под минометный удар. Один из мальчиков до сих пор находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации на искусственной вентиляции легких. Второй подросток уже выписан.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220307/obstrel-1777020125.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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в мире, здоровье - общество, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, признание днр и лнр в россии
13:04 07.03.2022
 
Врачи извлекли осколок из головы подростка, попавшего под обстрел в ЛНР

Российские врачи помогли извлечь осколок из головы подростка, попавшего под обстрел в ЛНР

© Fotolia / Syda ProductionsМедицинская операция
Медицинская операция - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© Fotolia / Syda Productions
Медицинская операция
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ЛУГАНСК, 7 мар - РИА Новости. Российские нейрохирурги помогли извлечь осколок из головы 15-летнего подростка, попавшего под минометный обстрел в Луганской народной республике в районе города Кировск, сообщила заместитель главврача Луганской республиканской детской клинической больницы Евгения Выприцкая.
"Осколок попал ребенку в голову, повредил значительную часть головного мозга. Для спасения жизни этого ребенка работало все здравоохранение нашей республики и не только… Специалисты из России, нейрохирурги приехали к нам и совместно провели оперативное лечение", - рассказала журналистам Выприцкая.
По ее словам, давать прогнозы по здоровью мальчика пока рано - "боремся за жизнь каждую минуту".
Двое подростков получили ранения 2 марта на трассе в районе города Кировск, попав под минометный удар. Один из мальчиков до сих пор находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации на искусственной вентиляции легких. Второй подросток уже выписан.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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