https://ria.ru/20220307/lnr-1777013640.html

Большая часть ЛНР освобождена, заявил Пасечник

Большая часть ЛНР освобождена, заявил Пасечник - РИА Новости, 07.03.2022

Большая часть ЛНР освобождена, заявил Пасечник

Большая часть ЛНР на сегодняшний день освобождена, заявил глава республики Леонид Пасечник. РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T11:13

2022-03-07T11:13

2022-03-07T12:25

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

луганская народная республика

северодонецк

рубежное

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Большая часть ЛНР на сегодняшний день освобождена, заявил глава республики Леонид Пасечник."Под вопросом <...> мы еще не освободили такой серьезный укрепрайон — это Северодонецк, Рубежное, Лисичанск. Ну они практически взяты в кольцо", — сказал он в эфире "Россия 1".Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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луганская народная республика

северодонецк

рубежное

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, луганская народная республика, северодонецк, рубежное