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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220307/lnr-1777013640.html
Большая часть ЛНР освобождена, заявил Пасечник
Большая часть ЛНР освобождена, заявил Пасечник - РИА Новости, 07.03.2022
Большая часть ЛНР освобождена, заявил Пасечник
Большая часть ЛНР на сегодняшний день освобождена, заявил глава республики Леонид Пасечник. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T11:13
2022-03-07T12:25
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
луганская народная республика
северодонецк
рубежное
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Большая часть ЛНР на сегодняшний день освобождена, заявил глава республики Леонид Пасечник."Под вопросом &lt;...&gt; мы еще не освободили такой серьезный укрепрайон — это Северодонецк, Рубежное, Лисичанск. Ну они практически взяты в кольцо", — сказал он в эфире "Россия 1".Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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луганская народная республика
северодонецк
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ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, луганская народная республика, северодонецк, рубежное
11:13 07.03.2022 (обновлено: 12:25 07.03.2022)
 
Большая часть ЛНР освобождена, заявил Пасечник

Пасечник заявил, что большая часть ЛНР уже освобождена

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Большая часть ЛНР на сегодняшний день освобождена, заявил глава республики Леонид Пасечник.
"Под вопросом <...> мы еще не освободили такой серьезный укрепрайон — это Северодонецк, Рубежное, Лисичанск. Ну они практически взяты в кольцо", — сказал он в эфире "Россия 1".
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Бывший президент США Дональд Трамп выступает на конференции консервативных кругов США - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииЛуганская Народная РеспубликаСеверодонецкРубежное
 
 
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