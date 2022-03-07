https://ria.ru/20220307/lnr-1777013640.html
Большая часть ЛНР освобождена, заявил Пасечник
Большая часть ЛНР освобождена, заявил Пасечник - РИА Новости, 07.03.2022
Большая часть ЛНР освобождена, заявил Пасечник
Большая часть ЛНР на сегодняшний день освобождена, заявил глава республики Леонид Пасечник. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T11:13
2022-03-07T11:13
2022-03-07T12:25
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
луганская народная республика
северодонецк
рубежное
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Большая часть ЛНР на сегодняшний день освобождена, заявил глава республики Леонид Пасечник."Под вопросом <...> мы еще не освободили такой серьезный укрепрайон — это Северодонецк, Рубежное, Лисичанск. Ну они практически взяты в кольцо", — сказал он в эфире "Россия 1".Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220307/ssha-1776704268.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, луганская народная республика, северодонецк, рубежное
11:13 07.03.2022 (обновлено: 12:25 07.03.2022)
Большая часть ЛНР освобождена, заявил Пасечник
Пасечник заявил, что большая часть ЛНР уже освобождена