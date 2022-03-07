03:36 07.03.2022 (обновлено: 03:40 07.03.2022)
В Приморье оштрафовали девушку за призыв к участию в несогласованной акции
Жительницу Владивостока оштрафовали на 50 тысяч рублей за листовки против военной операции
© МВД РФ Главное управление по Приморскому краюВ Приморье оштрафовали девушку за призыв к участию в несогласованной акции
© МВД РФ Главное управление по Приморскому краю
В Приморье оштрафовали девушку за призыв к участию в несогласованной акции
ВЛАДИВОСТОК, 7 мар – РИА Новости. Жительницу Владивостока оштрафовали на 50 тысяч рублей за расклейку листовок о несогласованной акции против специальной военной операции на Украине, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.
"Во Владивостоке сотрудники полиции пресекли противоправную деятельность уроженки Амурской области, расклеивающей на фасадах жилых домов во Фрунзенском районе листовки с призывом к участию в несогласованном митинге против действий Вооруженных Сил Российской Федерации за рубежом. Изъяты 86 единиц печатной продукции", - говорится в сообщении.
Девушку доставили в отдел полиции, где она признала вину и раскаялась, отмечает полиция. В отношении нее составили административный протокол по ч. 2 ст. 20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитации использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и её граждан, поддержания международного мира и безопасности".
"Фрунзенский суд города Владивостока рассмотрел собранные сотрудниками полиции материалы и назначил нарушительнице административный штраф в размере 50 тысяч рублей", - сообщает УМВД.
Несогласованные акции против спецоперации по демилитаризации Украины проходят в нескольких городах России с 24 февраля. В СК, МВД и Генпрокуратуре неоднократно предупреждали об ответственности участников и организаторов несогласованных акций в связи с незаконным характером их проведения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что россияне могут иметь свою точку зрения на эту спецоперацию, но они не вправе устраивать незаконные акции.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.