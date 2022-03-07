https://ria.ru/20220307/lekarstva-1776830509.html

Успокоительные покупки: почему в аптеках заканчиваются лекарства

Успокоительные покупки: почему в аптеках заканчиваются лекарства - РИА Новости, 07.03.2022

Успокоительные покупки: почему в аптеках заканчиваются лекарства

В аптеках — ажиотажный спрос. Несмотря на заверения Минздрава о том, что иностранные фармкомпании продолжают поставки, медикаменты закупают впрок. Берут сразу... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T08:00

2022-03-07T08:00

2022-03-07T08:06

михаил мурашко

виктория преснякова

россия

франция

евросоюз

общество

медицина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776830959_0:13:3071:1740_1920x0_80_0_0_819fadc78c277da90cb6fb2d44bd126c.jpg

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости, Анастасия Гнединская. В аптеках — ажиотажный спрос. Несмотря на заверения Минздрава о том, что иностранные фармкомпании продолжают поставки, медикаменты закупают впрок. Берут сразу по пять-десять упаковок. Инсулин европейского производства и таблетки для лечения воспалительных заболеваний кишечника в некоторых городах уже не достать. Провизоры утверждают: на складах есть все. Но разгружать товар и собирать заказы просто не успевают."Осталась одна коробка""Подскажите, где в Москве и области можно купить "Хумалог" (инсулин короткого действия французского производства. — Прим. ред.)? Не могу найти, нужен срочно…""В Краснодаре смели практически весь инсулин. Как в других городах обстоят дела?"Такие сообщения в последние дни можно встретить в чатах больных сахарным диабетом. Опасаясь санкций и перебоев с поставками, люди пытаются купить лекарства про запас.Москвичка Елена (имя изменено) болеет сахарным диабетом первого типа уже 16 лет. Препарат "Хумалог" в картриджах она не обнаружила ни в одной аптеке города.У нее осталась одна упаковка — должно хватить на месяц. Но, как объясняет Елена, сложно просчитать расход— он может вырасти из-за болезни, стрессовой ситуации. Заменить французский препарат на российский нельзя — "организм отторгает". "Надеюсь, это временная ситуация, иначе многим диабетикам придется туго".Ирина из Подмосковья тоже не нашла нужный французский инсулин в коммерческих аптеках. Она на восьмом месяце беременности — аналоги ей не подходят. "Запаса у меня нет. Сегодня пошла в льготную аптеку — там выдали. Хотя раньше я получала другой".По словам президента Российской диабетической ассоциации врача-эндокринолога Михаила Богомолова, пациенты в последние дни действительно жалуются на отсутствие иностранного инсулина в частных аптеках. "Но его по-прежнему можно заказать — обещают привезти в течение двух-трех дней".Он также отметил, что больных диабетом обеспечивают по льготе. Но рецепт терапевт выписывает не по коммерческому наименованию, а по действующему веществу. В льготной аптеке человеку могут выдать препарат, который ему не подходит, — тогда нужно покупать."Скупают пачками"Жалуются россияне и на исчезновение лекарств от воспалений кишечника. Анна Борисова живет в башкирском городе Белорецке. Год назад ей поставили диагноз "неспецифический язвенный колит". Это аутоимунное заболевание, его проявления — кровавая диарея, невыносимые боли в животе. Спасение — препараты на основе месалазина, которые выпускают в Германии и Франции. Уже несколько дней в аптеках их почти нет. Распродают остатки — по одной-две пачки.С трудом находят эти препараты и в некоторых других городах — во Владивостоке, Самаре. "Фармацевт объяснила: люди боятся, что из-за санкций не будет поставок. Скупают все, отсюда и дефицит", — уточняет еще одна пациентка с язвенным колитом.Опасаются больные и подорожания. Таблетки от воспалительных заболеваний кишечника и так недешевые — в месяц уходит по пять-семь тысяч рублей. Если цены подскочат, многие вынуждены будут покупать аналоги, которые серьезно бьют по печени."Не успеваем разгружать"Исчезают из аптек не только лекарства европейского производства, но и редкие отечественные. Ольга Савина (имя изменено) уже несколько дней объезжает районы Москвы, пытаясь собрать для дочери небольшой запас российского нейролептика "Зилаксера". Его принимают при шизофрении, биполярных расстройствах."Он и раньше был не в каждой аптеке — не все работают с психфармой — но специально заказывать не приходилось. Сейчас удается найти всего по одной пачке в разных концах города. Бегаю, собираю", — говорит Ольга.На волне ажиотажа цена на препарат уже выросла на 20 процентов. Раньше стоил 3500 рублей за упаковку, сейчас — 4340."Этот нейролептик дочери подобрали с большим трудом за два года — более дешевые аналоги не подходили. Я в отчаянии: не представляю, что делать, если подорожает настолько, что мы не сможем его покупать".Корреспондент РИА Новости посетил несколько столичных аптек разных сетей. Даже в рабочий полдень там очереди. Фармацевты признаются, что просто не успевают собирать заказы."Ни разу санкции не коснулись медицинских товаров"Министр здравоохранения Михаил Мурашко 4 марта на совещании, посвященном обеспечению лекарствами, заявил: ситуация с медикаментами в стране стабильная, запас препаратов есть. Иностранные производители продолжают работу с Россией, с рынка никто не ушел.Эксперты считают, что повышенный спрос спровоцирован ажиотажем. Объективных причин для беспокойства нет.Преснякова просит россиян не поддаваться панике, чтобы выросшие внеплановые закупки не привели к дефициту. И напоминает, что еще ни разу санкции не коснулись медицинских товаров."Не нужно забывать, что у нас развитая фармпромышленность, много эффективных отечественных производителей. Если по каким-то препаратам наметится тенденция к дефициту, мы сможем сразу стабилизировать ситуацию. У нас уже был ковидный опыт, когда отрасль реагировала на обстановку очень быстро"."Повышения цен не избежать"Эксперт фармацевтического рынка, директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов также призывает потребителей перестать скупать лекарства. По его словам, ажиотажный спрос — процесс малоуправляемый, связанный в основном с эмоциями, а не с фактами. Если на ситуацию не повлиять, некоторые наименования из аптек действительно могут исчезнуть."Закрыть ажиотаж невозможно — товара всегда будет не хватать", — подчеркивает эксперт.Сейчас резервы есть как у дистрибьюторов, так и на складах компаний-производителей — у многих крупных иностранных фирм свои базы в России. Обычно, уточняет Беспалов, там хранят полугодовой запас.Но с некоторыми трудностями отрасль все же столкнется. Из-за закрытия воздушного пространства над Евросоюзом должна измениться логистика. Впрочем, по воздуху доставляли всего от восьми до десяти процентов фармпродукции. Несложно переориентировать потоки на наземный транспорт.Правда, по словам эксперта, и с ним могут быть проблемы. "Сейчас логистические компании не понимают, в каких условиях окажутся, объявят ли какие-то ограничения", — объясняет Николай Беспалов.Не избежать и постепенного повышения цен на лекарства. "Надеемся, далеко не зайдет — в пределах 20-25 процентов".Еще один важный момент — обеспечение редкими медпрепаратами орфанных больных. Эксперты считают: даже если сбои в поставках наметятся, эти лекарства можно ввозить через третьи страны — объем их потребления очень небольшой.Для паники нет оснований, говорят специалисты. Но сами потребители способны за несколько дней создать дефицит — так уже было с гречкой в первые дни пандемии.

https://ria.ru/20220304/lekarstva-1776555522.html

https://ria.ru/20220304/lekarstva-1776562070.html

https://ria.ru/20220302/minzdrav-1776138241.html

https://ria.ru/20220302/pravitelstvo-1776045985.html

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Анастасия Гнединская

Анастасия Гнединская

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Гнединская

михаил мурашко, виктория преснякова , россия, франция, евросоюз, общество, медицина