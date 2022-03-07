https://ria.ru/20220307/kuru-1776994337.html

Рогозин: на космодроме Куру остались наши ракеты, они законсервированы

Рогозин: на космодроме Куру остались наши ракеты, они законсервированы - РИА Новости, 07.03.2022

Рогозин: на космодроме Куру остались наши ракеты, они законсервированы

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что на космодроме Куру во Французской Гвиане остались три ракеты и три разгонных блока, которые... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T06:59

2022-03-07T06:59

2022-03-07T07:01

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что на космодроме Куру во Французской Гвиане остались три ракеты и три разгонных блока, которые законсервированы и не могут быть использованы без российских специалистов.При этом, как уточняет глава госкорпорации, деньги за ракеты получены и возврату не подлежат из-за форс-мажорных обстоятельств."Это был хороший для нас контракт, мы его практически исполнили, но форс-мажор в этом контракте - это развязанная против нашей страны война", - уточнил он.Рогозин 26 февраля объявил, что в ответ на санкции Евросоюза будет приостановлено сотрудничество с европейскими партнерами по пускам с Куру, а весь российский персонал отозван из Французской Гвианы. Российские специалисты покинули Гвианский космический центр 3 марта.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.

https://radiosputnik.ria.ru/20220303/roskosmos-1776256811.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

космос - риа наука, россия, сша