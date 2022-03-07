06:59 07.03.2022 (обновлено: 07:01 07.03.2022)
Рогозин: на космодроме Куру остались наши ракеты, они законсервированы
Глава "Роскосмоса" Рогозин: на космодроме Куру остались наши ракеты, они законсервированы
© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
© Фото : Роскосмос
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что на космодроме Куру во Французской Гвиане остались три ракеты и три разгонных блока, которые законсервированы и не могут быть использованы без российских специалистов.
"С Куру никаких пусков не будет. Там остались три наши ракеты и три разгонных блока. Мы их законсервировали. Использовать они их не смогут, потому что для этого нужны наши технические специалисты", - сказал Рогозин в интервью Первому каналу.
При этом, как уточняет глава госкорпорации, деньги за ракеты получены и возврату не подлежат из-за форс-мажорных обстоятельств.
"Это был хороший для нас контракт, мы его практически исполнили, но форс-мажор в этом контракте - это развязанная против нашей страны война", - уточнил он.
Рогозин 26 февраля объявил, что в ответ на санкции Евросоюза будет приостановлено сотрудничество с европейскими партнерами по пускам с Куру, а весь российский персонал отозван из Французской Гвианы. Российские специалисты покинули Гвианский космический центр 3 марта.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.