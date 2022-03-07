https://ria.ru/20220307/kurs-1777079231.html

Курс рубля упал до исторических минимумов на рынке Forex

Курс рубля упал до исторических минимумов на рынке Forex - РИА Новости, 07.03.2022

Курс рубля упал до исторических минимумов на рынке Forex

Курсы доллара и евро к рублю на форексе в понедельник подскочили до исторических максимумов и сейчас торгуются примерно на 40 и более процентов выше уровня... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T20:30

2022-03-07T20:30

2022-03-07T20:35

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Курсы доллара и евро к рублю на форексе в понедельник подскочили до исторических максимумов и сейчас торгуются примерно на 40 и более процентов выше уровня закрытия торгов в пятницу, свидетельствуют данные агентства Блумберг.По состоянию на 19.26 мск, курс евро к рублю на форексе подскакивает примерно на 40% относительно пятницы, до 165,24 рубля за евро. Курс доллара растёт на 50% - до 157,34 рубля за доллар. А ранее в ходе торгов курс евро достигал максимума в 168,7556 рубля, доллар - в 177,26 рубля.Валютные торги на Московской бирже в понедельник в соответствии с решением Банка России не проводятся.

https://ria.ru/20220307/rubl-1776984497.html

россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия