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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220307/kurs-1777079231.html
Курс рубля упал до исторических минимумов на рынке Forex
Курс рубля упал до исторических минимумов на рынке Forex - РИА Новости, 07.03.2022
Курс рубля упал до исторических минимумов на рынке Forex
Курсы доллара и евро к рублю на форексе в понедельник подскочили до исторических максимумов и сейчас торгуются примерно на 40 и более процентов выше уровня... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T20:30
2022-03-07T20:35
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Курсы доллара и евро к рублю на форексе в понедельник подскочили до исторических максимумов и сейчас торгуются примерно на 40 и более процентов выше уровня закрытия торгов в пятницу, свидетельствуют данные агентства Блумберг.По состоянию на 19.26 мск, курс евро к рублю на форексе подскакивает примерно на 40% относительно пятницы, до 165,24 рубля за евро. Курс доллара растёт на 50% - до 157,34 рубля за доллар. А ранее в ходе торгов курс евро достигал максимума в 168,7556 рубля, доллар - в 177,26 рубля.Валютные торги на Московской бирже в понедельник в соответствии с решением Банка России не проводятся.
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экономика, россия
20:30 07.03.2022 (обновлено: 20:35 07.03.2022)
 
Курс рубля упал до исторических минимумов на рынке Forex

Курсы доллара и евро на рынке Forex достигли максимумов — 177,26 рубля и 168,75 рубля

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРублевые монеты и купюры
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Рублевые монеты и купюры
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Курсы доллара и евро к рублю на форексе в понедельник подскочили до исторических максимумов и сейчас торгуются примерно на 40 и более процентов выше уровня закрытия торгов в пятницу, свидетельствуют данные агентства Блумберг.
По состоянию на 19.26 мск, курс евро к рублю на форексе подскакивает примерно на 40% относительно пятницы, до 165,24 рубля за евро. Курс доллара растёт на 50% - до 157,34 рубля за доллар. А ранее в ходе торгов курс евро достигал максимума в 168,7556 рубля, доллар - в 177,26 рубля.
Валютные торги на Московской бирже в понедельник в соответствии с решением Банка России не проводятся.
Монеты номиналом 1 рубль и 5 рублей - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 01:16Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Аналитик не ждет кардинального ослабления рубля в 2022 году
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссия
 
 
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