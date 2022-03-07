https://ria.ru/20220307/kurs-1777025279.html

Курс рубля упал до исторических минимумов

Курс рубля упал до исторических минимумов - РИА Новости, 07.03.2022

Курс рубля упал до исторических минимумов

Курсы доллара и евро к рублю на рынке Forex подскочили до исторических максимумов, свидетельствуют данные агентства Bloomberg. РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T12:52

2022-03-07T12:52

2022-03-07T14:47

экономика

цены на нефть

россия

московская биржа

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Курсы доллара и евро к рублю на рынке Forex подскочили до исторических максимумов, свидетельствуют данные агентства Bloomberg.По состоянию на 12:23 курс евро к рублю поднимался примерно на 20,4% относительно пятницы, до 143,37 рубля за евро. Курс доллара вырос на 27% — до 133 рублей за доллар. При этом на торгах чуть ранее евро достигал максимума в 145,869 рубля, доллар — в 140,2547 рубля.По решению Банка России валютные торги на Московской бирже в понедельник не проводятся.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.

https://ria.ru/20220307/bank-1777027298.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, цены на нефть, россия, московская биржа