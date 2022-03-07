https://ria.ru/20220307/kuba-1776982840.html

"Аэрофлот" доставил 300 застрявших на Кубе туристов в Россию

"Аэрофлот" доставил 300 застрявших на Кубе туристов в Россию - РИА Новости, 07.03.2022

"Аэрофлот" доставил 300 застрявших на Кубе туристов в Россию

Группа из 300 российских туристов, отдыхавших на Кубе, вернулась в Москву бортом авиакомпании "Аэрофлот" на фоне отмены рейсов из-за закрытия неба для... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T00:50

2022-03-07T00:50

2022-03-07T00:50

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россия

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ГАВАНА, 7 мар - РИА Новости. Группа из 300 российских туристов, отдыхавших на Кубе, вернулась в Москву бортом авиакомпании "Аэрофлот" на фоне отмены рейсов из-за закрытия неба для российских самолетов, сообщили в посольстве РФ в Гаване.В конце февраля Ассоциация российских туроператоров (АТОР) сообщала, что на Кубе могут оставаться от 6 до 8 тысяч граждан России. Советник по туризму посольства Кубы в Москве Хуан Карлос Эскалона уточнил, что в настоящее время отдыхающих более 5,5 тысячи человек. Из 18 тысяч российских туристов, находящихся сейчас в Карибских странах, на Кубе - почти треть.Как сообщалось в пятницу, "Аэрофлот" планирует выполнять регулярные рейсы в Гавану (Куба), и Пунта-Кану (Доминикана) для репатриации российских граждан, находящихся сейчас за границей. В репатриации также примет участие авиакомпания Nordwind, следует из сообщения кубинского оператора аэропортов Cuban Airport and Airport Services Company SA (ECASA)."Рейсы организованы с целью выполнения эвакуации граждан России, их перевозка является приоритетной", - говорится в сообщении ECASA в Telegram.По информации ECASA, Nordwind продолжит работу со аэропортами имени Хуана Гуальберто Гомеса в Варадеро и Хардинес-дель-Рей на Кайо-Коко.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.

https://ria.ru/20220305/aeroflot-1776743454.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, куба, аэрофлот, общество