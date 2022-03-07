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Туризм
https://ria.ru/20220307/kuba-1776982840.html
"Аэрофлот" доставил 300 застрявших на Кубе туристов в Россию
"Аэрофлот" доставил 300 застрявших на Кубе туристов в Россию - РИА Новости, 07.03.2022
"Аэрофлот" доставил 300 застрявших на Кубе туристов в Россию
Группа из 300 российских туристов, отдыхавших на Кубе, вернулась в Москву бортом авиакомпании "Аэрофлот" на фоне отмены рейсов из-за закрытия неба для... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T00:50
2022-03-07T00:50
туризм
россия
куба
аэрофлот
общество
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ГАВАНА, 7 мар - РИА Новости. Группа из 300 российских туристов, отдыхавших на Кубе, вернулась в Москву бортом авиакомпании "Аэрофлот" на фоне отмены рейсов из-за закрытия неба для российских самолетов, сообщили в посольстве РФ в Гаване.В конце февраля Ассоциация российских туроператоров (АТОР) сообщала, что на Кубе могут оставаться от 6 до 8 тысяч граждан России. Советник по туризму посольства Кубы в Москве Хуан Карлос Эскалона уточнил, что в настоящее время отдыхающих более 5,5 тысячи человек. Из 18 тысяч российских туристов, находящихся сейчас в Карибских странах, на Кубе - почти треть.Как сообщалось в пятницу, "Аэрофлот" планирует выполнять регулярные рейсы в Гавану (Куба), и Пунта-Кану (Доминикана) для репатриации российских граждан, находящихся сейчас за границей. В репатриации также примет участие авиакомпания Nordwind, следует из сообщения кубинского оператора аэропортов Cuban Airport and Airport Services Company SA (ECASA)."Рейсы организованы с целью выполнения эвакуации граждан России, их перевозка является приоритетной", - говорится в сообщении ECASA в Telegram.По информации ECASA, Nordwind продолжит работу со аэропортами имени Хуана Гуальберто Гомеса в Варадеро и Хардинес-дель-Рей на Кайо-Коко.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
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россия, куба, аэрофлот, общество
00:50 07.03.2022
 
"Аэрофлот" доставил 300 застрявших на Кубе туристов в Россию

"Аэрофлот" вывез 300 застрявших на Кубе туристов в Москву

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот"
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Логотип авиакомпании "Аэрофлот"
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ГАВАНА, 7 мар - РИА Новости. Группа из 300 российских туристов, отдыхавших на Кубе, вернулась в Москву бортом авиакомпании "Аэрофлот" на фоне отмены рейсов из-за закрытия неба для российских самолетов, сообщили в посольстве РФ в Гаване.
В конце февраля Ассоциация российских туроператоров (АТОР) сообщала, что на Кубе могут оставаться от 6 до 8 тысяч граждан России. Советник по туризму посольства Кубы в Москве Хуан Карлос Эскалона уточнил, что в настоящее время отдыхающих более 5,5 тысячи человек. Из 18 тысяч российских туристов, находящихся сейчас в Карибских странах, на Кубе - почти треть.
"Пятого марта с.г. Аэрофлот вывез 300 российских туристов с Кубы на Родину. Несмотря ни на что, россияне возвращаются в Россию. Большое спасибо Генеральному консульству России в Гаване за помощь", - говорится в сообщении посольства в Twitter.
Как сообщалось в пятницу, "Аэрофлот" планирует выполнять регулярные рейсы в Гавану (Куба), и Пунта-Кану (Доминикана) для репатриации российских граждан, находящихся сейчас за границей. В репатриации также примет участие авиакомпания Nordwind, следует из сообщения кубинского оператора аэропортов Cuban Airport and Airport Services Company SA (ECASA).
"Рейсы организованы с целью выполнения эвакуации граждан России, их перевозка является приоритетной", - говорится в сообщении ECASA в Telegram.
По информации ECASA, Nordwind продолжит работу со аэропортами имени Хуана Гуальберто Гомеса в Варадеро и Хардинес-дель-Рей на Кайо-Коко.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Аэрофлот в Международном аэропорту Новосибирск - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 14:51
"Аэрофлот" приостановит все международные рейсы с 8 марта
 
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