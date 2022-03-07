https://ria.ru/20220307/krym-1777003872.html

В Крыму заявили, что признание Украиной полуострова российским неизбежно

В Крыму заявили, что признание Украиной полуострова российским неизбежно - РИА Новости, 07.03.2022

В Крыму заявили, что признание Украиной полуострова российским неизбежно

Признание Крыма частью Российской Федерации со стороны Украины неизбежно, как бы этому не противились нынешние киевские власти, заявил первый вице-спикер... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T09:28

2022-03-07T09:28

2022-03-07T09:28

республика крым

владимир путин

давид арахамия

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

верховная рада украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Признание Крыма частью Российской Федерации со стороны Украины неизбежно, как бы этому не противились нынешние киевские власти, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.Ранее член украинской делегации на переговорах Украины и России, руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что единственные вопросы, по которым практически невозможно согласие - это Крым, а также признание Луганской и Донецкой народных республик."Крым является российской территорией. Донецкая и Луганская республики объявлены независимыми государствами и находятся под гарантиями обеспечения безопасности России. Поэтому уже совершенно очевидно, что нынешний киевский режим доживает последние мгновения и придет новая власть, которая признает фактическое состояние дел и будет осуществлять политику сближения с Россией на взаимовыгодных позициях. Я думаю, что это неизбежно", - сказал РИА Новости Фикс.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220306/natsionalisty-1776974361.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220306/aksenov-1776964777.html

республика крым

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

республика крым, владимир путин, давид арахамия, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, верховная рада украины, оон