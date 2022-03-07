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В Крыму заявили, что признание Украиной полуострова российским неизбежно
В Крыму заявили, что признание Украиной полуострова российским неизбежно - РИА Новости, 07.03.2022
В Крыму заявили, что признание Украиной полуострова российским неизбежно
Признание Крыма частью Российской Федерации со стороны Украины неизбежно, как бы этому не противились нынешние киевские власти, заявил первый вице-спикер... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T09:28
2022-03-07T09:28
республика крым
владимир путин
давид арахамия
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
верховная рада украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Признание Крыма частью Российской Федерации со стороны Украины неизбежно, как бы этому не противились нынешние киевские власти, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.Ранее член украинской делегации на переговорах Украины и России, руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что единственные вопросы, по которым практически невозможно согласие - это Крым, а также признание Луганской и Донецкой народных республик."Крым является российской территорией. Донецкая и Луганская республики объявлены независимыми государствами и находятся под гарантиями обеспечения безопасности России. Поэтому уже совершенно очевидно, что нынешний киевский режим доживает последние мгновения и придет новая власть, которая признает фактическое состояние дел и будет осуществлять политику сближения с Россией на взаимовыгодных позициях. Я думаю, что это неизбежно", - сказал РИА Новости Фикс.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220306/natsionalisty-1776974361.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220306/aksenov-1776964777.html
республика крым
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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республика крым, владимир путин, давид арахамия, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, верховная рада украины, оон
09:28 07.03.2022
 
В Крыму заявили, что признание Украиной полуострова российским неизбежно

В парламенте Крыма заявили, что признание Украиной полуострова российским неизбежно

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкШторм на море у берега поселка Николаевка в Крыму
Шторм на море у берега поселка Николаевка в Крыму - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в фотобанк
Шторм на море у берега поселка Николаевка в Крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Признание Крыма частью Российской Федерации со стороны Украины неизбежно, как бы этому не противились нынешние киевские власти, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Ранее член украинской делегации на переговорах Украины и России, руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что единственные вопросы, по которым практически невозможно согласие - это Крым, а также признание Луганской и Донецкой народных республик.
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"Крым является российской территорией. Донецкая и Луганская республики объявлены независимыми государствами и находятся под гарантиями обеспечения безопасности России. Поэтому уже совершенно очевидно, что нынешний киевский режим доживает последние мгновения и придет новая власть, которая признает фактическое состояние дел и будет осуществлять политику сближения с Россией на взаимовыгодных позициях. Я думаю, что это неизбежно", - сказал РИА Новости Фикс.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Люди стоят на набережной в Севастополе - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
6 марта, 20:44В мире
Глава Крыма: Киев выжидал подходящий момент для атаки на полуостров
 
Республика КрымВладимир ПутинДавид АрахамияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФВерховная Рада УкраиныООН
 
 
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