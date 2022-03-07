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В Госдуме заявили, что Путин спас Крым от украинского вторжения
В Госдуме заявили, что Путин спас Крым от украинского вторжения - РИА Новости, 07.03.2022
В Госдуме заявили, что Путин спас Крым от украинского вторжения
Президент России Владимир Путин, приняв решение о проведении специальной военной операции на Украине, спас Крым от неминуемого вторжения украинских военных и... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T06:52
2022-03-07T06:52
россия
владимир путин
в мире
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, приняв решение о проведении специальной военной операции на Украине, спас Крым от неминуемого вторжения украинских военных и группировок националистов, заявил РИА Новости депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.Власти ДНР 6 марта сообщили, что в штабе украинских радикалов в ходе специальной операции по демилитаризации Украины были обнаружены документы, указывающие на намерения военных и националистов атаковать Крым и Донбасс 8 марта 2022 года. В свою очередь председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить данную информацию, а также выполнить иные мероприятия, по результатам которых решить вопрос о возбуждении уголовного дела.По его словам, крымчане благодарны президенту и армии страны, которая оберегает мир и покой всех граждан России."В военной доктрине Украины значилось возвращение контроля над Крымом. Вопрос стоял только в сроках реализации этого преступного плана", - подчеркнул депутат.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220306/krym-1776959841.html
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россия, владимир путин, в мире, украина
06:52 07.03.2022
 
В Госдуме заявили, что Путин спас Крым от украинского вторжения

Депутат Госдумы Шеремет заявил, что Путин спас Крым от украинского вторжения

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЛюди стоят на набережной в Севастополе
Люди стоят на набережной в Севастополе - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Люди стоят на набережной в Севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, приняв решение о проведении специальной военной операции на Украине, спас Крым от неминуемого вторжения украинских военных и группировок националистов, заявил РИА Новости депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.
Власти ДНР 6 марта сообщили, что в штабе украинских радикалов в ходе специальной операции по демилитаризации Украины были обнаружены документы, указывающие на намерения военных и националистов атаковать Крым и Донбасс 8 марта 2022 года. В свою очередь председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить данную информацию, а также выполнить иные мероприятия, по результатам которых решить вопрос о возбуждении уголовного дела.
"Президент России, приняв решение о начале специальной операции на Украине, в очередной раз спас наш Крым и Донбасс от неминуемого вторжения со стороны украинской армии и группировок националистов, фактически сработав на упреждение", - сказал Шеремет.
По его словам, крымчане благодарны президенту и армии страны, которая оберегает мир и покой всех граждан России.
"В военной доктрине Украины значилось возвращение контроля над Крымом. Вопрос стоял только в сроках реализации этого преступного плана", - подчеркнул депутат.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
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Аксенов заявил, что Киев ждал удобного момента для вторжения в Крым
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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