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Зеленский раскритиковал Запад за отсутствие ответа на предупреждение России
Зеленский раскритиковал Запад за отсутствие ответа на предупреждение России - РИА Новости, 07.03.2022
Зеленский раскритиковал Запад за отсутствие ответа на предупреждение России
Владимир Зеленский раскритиковал западных лидеров за то, что они не отреагировали на предупреждение России о возможных ударах по объектам ВПК Украины. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T00:26
2022-03-07T00:27
в мире
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский раскритиковал западных лидеров за то, что они не отреагировали на предупреждение России о возможных ударах по объектам ВПК Украины.В воскресенье представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российскими высокоточными средствами большой дальности выводится из строя вооружение и военная техника Украины. По его словам, Киев "заставляет" сотрудников оборонно-промышленного комплекса Украины восстанавливать поврежденную военную технику. Он подчеркнул, что во избежание угрозы жизни работникам предприятий украинского ОПК заблаговременно предупреждают о планируемых ударах по таким объектам.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, россия, украина, нато
00:26 07.03.2022 (обновлено: 00:27 07.03.2022)
 
Зеленский раскритиковал Запад за отсутствие ответа на предупреждение России

Владимир Зеленский раскритиковал Запад за отсутствие реакции на предупреждение России

© REUTERS / Umit BektasПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© REUTERS / Umit Bektas
Президент Украины Владимир Зеленский
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский раскритиковал западных лидеров за то, что они не отреагировали на предупреждение России о возможных ударах по объектам ВПК Украины.
"На завтра Россия официально анонсировала обстрел нашей территории, наших предприятий оборонного комплекса... И я не услышал сегодня реакции ни от одного лидера мира, ни от одного западного политика, реакции на этот анонс", - заявил Зеленский на брифинге.
В воскресенье представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российскими высокоточными средствами большой дальности выводится из строя вооружение и военная техника Украины. По его словам, Киев "заставляет" сотрудников оборонно-промышленного комплекса Украины восстанавливать поврежденную военную технику. Он подчеркнул, что во избежание угрозы жизни работникам предприятий украинского ОПК заблаговременно предупреждают о планируемых ударах по таким объектам.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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