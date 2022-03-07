00:26 07.03.2022 (обновлено: 00:27 07.03.2022)
Зеленский раскритиковал Запад за отсутствие ответа на предупреждение России
Владимир Зеленский раскритиковал Запад за отсутствие реакции на предупреждение России
Президент Украины Владимир Зеленский
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский раскритиковал западных лидеров за то, что они не отреагировали на предупреждение России о возможных ударах по объектам ВПК Украины.
"На завтра Россия официально анонсировала обстрел нашей территории, наших предприятий оборонного комплекса... И я не услышал сегодня реакции ни от одного лидера мира, ни от одного западного политика, реакции на этот анонс", - заявил Зеленский на брифинге.
В воскресенье представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российскими высокоточными средствами большой дальности выводится из строя вооружение и военная техника Украины. По его словам, Киев "заставляет" сотрудников оборонно-промышленного комплекса Украины восстанавливать поврежденную военную технику. Он подчеркнул, что во избежание угрозы жизни работникам предприятий украинского ОПК заблаговременно предупреждают о планируемых ударах по таким объектам.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.