https://ria.ru/20220307/kritika-1776981544.html

Зеленский раскритиковал Запад за отсутствие ответа на предупреждение России

Зеленский раскритиковал Запад за отсутствие ответа на предупреждение России - РИА Новости, 07.03.2022

Зеленский раскритиковал Запад за отсутствие ответа на предупреждение России

Владимир Зеленский раскритиковал западных лидеров за то, что они не отреагировали на предупреждение России о возможных ударах по объектам ВПК Украины. РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T00:26

2022-03-07T00:26

2022-03-07T00:27

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский раскритиковал западных лидеров за то, что они не отреагировали на предупреждение России о возможных ударах по объектам ВПК Украины.В воскресенье представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российскими высокоточными средствами большой дальности выводится из строя вооружение и военная техника Украины. По его словам, Киев "заставляет" сотрудников оборонно-промышленного комплекса Украины восстанавливать поврежденную военную технику. Он подчеркнул, что во избежание угрозы жизни работникам предприятий украинского ОПК заблаговременно предупреждают о планируемых ударах по таким объектам.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220306/nato-1776975602.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина, нато