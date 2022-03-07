https://ria.ru/20220307/kpmg-1776982698.html

Аудиторская компания KPMG приостанавливает работу в России и Белоруссии

Аудиторская компания KPMG приостанавливает работу в России и Белоруссии - РИА Новости, 07.03.2022

Аудиторская компания KPMG приостанавливает работу в России и Белоруссии

Аудиторская компания KPMG заявила, что приостанавливает работу офисов в России и Белоруссии из-за ситуации вокруг Украины. РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T00:44

2022-03-07T00:44

2022-03-07T01:02

экономика

россия

в мире

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760203236_0:217:2744:1761_1920x0_80_0_0_d4f208ece13cf218febaa764ca48ea56.jpg

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Аудиторская компания KPMG заявила, что приостанавливает работу офисов в России и Белоруссии из-за ситуации вокруг Украины."Мы верим, что несем ответственность вместе с другими глобальными компаниями за то, чтобы ответить на продолжающееся военное нападение российских властей на Украину. В итоге наши российские и белорусские фирмы выйдут из сети KPMG", - говорится в сообщении компании в Twitter.Там же отмечается, что в Белоруссии и России в структурах KPMG работают более 4,5 тысячи человек. Компания заявляет, что решение прекратить отношения с ними дается тяжело. Тем не менее будут предприняты меры для "предоставления поддержки по переходу для наших бывших коллег, которых затронет это решение".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.

https://ria.ru/20220307/pwc-1776981900.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, в мире, белоруссия