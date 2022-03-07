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Аудиторская компания KPMG приостанавливает работу в России и Белоруссии
Аудиторская компания KPMG приостанавливает работу в России и Белоруссии - РИА Новости, 07.03.2022
Аудиторская компания KPMG приостанавливает работу в России и Белоруссии
Аудиторская компания KPMG заявила, что приостанавливает работу офисов в России и Белоруссии из-за ситуации вокруг Украины. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T00:44
2022-03-07T01:02
экономика
россия
в мире
белоруссия
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Аудиторская компания KPMG заявила, что приостанавливает работу офисов в России и Белоруссии из-за ситуации вокруг Украины."Мы верим, что несем ответственность вместе с другими глобальными компаниями за то, чтобы ответить на продолжающееся военное нападение российских властей на Украину. В итоге наши российские и белорусские фирмы выйдут из сети KPMG", - говорится в сообщении компании в Twitter.Там же отмечается, что в Белоруссии и России в структурах KPMG работают более 4,5 тысячи человек. Компания заявляет, что решение прекратить отношения с ними дается тяжело. Тем не менее будут предприняты меры для "предоставления поддержки по переходу для наших бывших коллег, которых затронет это решение".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
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экономика, россия, в мире, белоруссия
00:44 07.03.2022 (обновлено: 01:02 07.03.2022)
 
Аудиторская компания KPMG приостанавливает работу в России и Белоруссии

Аудиторская компания KPMG приостанавливает работу офисов в России и Белоруссии

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожий в Москве
Прохожий в Москве - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Аудиторская компания KPMG заявила, что приостанавливает работу офисов в России и Белоруссии из-за ситуации вокруг Украины.
"Мы верим, что несем ответственность вместе с другими глобальными компаниями за то, чтобы ответить на продолжающееся военное нападение российских властей на Украину. В итоге наши российские и белорусские фирмы выйдут из сети KPMG", - говорится в сообщении компании в Twitter.
Там же отмечается, что в Белоруссии и России в структурах KPMG работают более 4,5 тысячи человек. Компания заявляет, что решение прекратить отношения с ними дается тяжело. Тем не менее будут предприняты меры для "предоставления поддержки по переходу для наших бывших коллег, которых затронет это решение".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
Прохожий возле московского международного делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
00:33
Аудиторская компания PwC собирается закрыть бизнес в России, сообщили СМИ
 
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