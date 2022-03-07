https://ria.ru/20220307/koronavirus-1777014952.html

В Москве за сутки госпитализировали 216 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 216 человек с COVID-19 - РИА Новости, 07.03.2022

В Москве за сутки госпитализировали 216 человек с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 1542 случая COVID-19, умерли 68 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T11:26

2022-03-07T11:26

2022-03-07T12:16

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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москва

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 1542 случая COVID-19, умерли 68 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1542 , госпитализировано - 216 человек, выздоровело - 2415 человека, 68 человек умерло за сутки", - сообщается в сводке по столице.Накануне было выявлен 1901 новый случай заражения.Более 200 человек госпитализировано в Москве с коронавирусом за последние сутки, на ИВЛ остаются 240 пациентов."За сутки госпитализировано 216 человек. С учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностей течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 240 человек", - говорится в сообщении оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 712 483 случая коронавируса, выздоровели 2 508 951 человек, умерли 41 819 человек.

https://ria.ru/20220307/koronavirus-1777014229.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, общество, москва