https://ria.ru/20220307/koronavirus-1777014952.html
В Москве за сутки госпитализировали 216 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 216 человек с COVID-19 - РИА Новости, 07.03.2022
В Москве за сутки госпитализировали 216 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 1542 случая COVID-19, умерли 68 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T11:26
2022-03-07T11:26
2022-03-07T12:16
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
здоровье - общество
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 1542 случая COVID-19, умерли 68 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1542 , госпитализировано - 216 человек, выздоровело - 2415 человека, 68 человек умерло за сутки", - сообщается в сводке по столице.Накануне было выявлен 1901 новый случай заражения.Более 200 человек госпитализировано в Москве с коронавирусом за последние сутки, на ИВЛ остаются 240 пациентов."За сутки госпитализировано 216 человек. С учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностей течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 240 человек", - говорится в сообщении оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 712 483 случая коронавируса, выздоровели 2 508 951 человек, умерли 41 819 человек.
https://ria.ru/20220307/koronavirus-1777014229.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, общество, москва
11:26 07.03.2022 (обновлено: 12:16 07.03.2022)
В Москве за сутки госпитализировали 216 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 1542 новых случая заражения коронавирусом
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости.
За последние сутки в Москве выявлены 1542 случая COVID-19, умерли 68 человек, сообщается
на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 1542 , госпитализировано - 216 человек, выздоровело - 2415 человека, 68 человек умерло за сутки", - сообщается в сводке по столице.
Накануне было выявлен 1901 новый случай заражения.
Более 200 человек госпитализировано в Москве
с коронавирусом за последние сутки, на ИВЛ остаются 240 пациентов.
"За сутки госпитализировано 216 человек. С учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностей течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 240 человек", - говорится в сообщении оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 712 483 случая коронавируса, выздоровели 2 508 951 человек, умерли 41 819 человек.