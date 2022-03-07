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В России за сутки госпитализировали 3804 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 3804 человека с COVID-19 - РИА Новости, 07.03.2022
В России за сутки госпитализировали 3804 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали более 3,8 тысячи человек с COVID-19, что вполовину меньше, чем накануне, сообщили в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T11:17
2022-03-07T11:17
2022-03-07T12:27
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. В России за сутки госпитализировали более 3,8 тысячи человек с COVID-19, что вполовину меньше, чем накануне, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 7 марта 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 3804 человека и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 53,8%", — говорится в сообщении.Снижение количества госпитализаций отмечено в 78 регионах. Увеличение количества госпитализаций произошло в семи субъектах России.Всего за сутки в России выявили 73 162 новых случая COVID-19, умерли 668 человек. Более 122 тысяч человек выздоровели.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
11:17 07.03.2022 (обновлено: 12:27 07.03.2022)
В России за сутки госпитализировали 3804 человека с COVID-19
В России за сутки выявили 73 162 случая COVID-19, умерли 668 человек