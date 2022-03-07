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ЕР предложила национализировать производства компаний, ушедших из России
ЕР предложила национализировать производства компаний, ушедших из России - РИА Новости, 07.03.2022
ЕР предложила национализировать производства компаний, ушедших из России
"Единая Россия" предложила национализировать производства иностранных компаний, которые объявили об уходе с российского рынка на фоне специальной военной... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T17:52
2022-03-07T19:05
россия
в мире
единая россия
андрей турчак
сергей лавров
дмитрий песков
владимир путин
сша
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. "Единая Россия" предложила национализировать производства иностранных компаний, которые объявили об уходе с российского рынка на фоне специальной военной операции на Украине, сообщила пресс-служба партии со ссылкой на секретаря генсовета Андрея Турчака.Политик констатировал, что Запад развязал санкционную войну против России, в которую включились правительства и частные компании. Некоторые из них объявили о выходе из бизнеса в России и закрытии предприятий.Такие действия можно квалифицировать как предумышленное банкротство, подчеркнул Турчак.Задача "Единой России", по словам секретаря генсовета, — сохранить рабочие места и не позволять разрушать экономику и производственный потенциал изнутри.Предложение национализировать заводы Турчак назвал крайней мерой, но подчеркнул, что Россия не намерена терпеть удары в спину, а будет действовать "по законам военного времени".Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для нескольких госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
https://ria.ru/20220307/perechen-1777030742.html
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россия, в мире, единая россия, андрей турчак, сергей лавров, дмитрий песков, владимир путин, сша, донецкая народная республика, втб, сбербанк россии, евросоюз
17:52 07.03.2022 (обновлено: 19:05 07.03.2022)
 
ЕР предложила национализировать производства компаний, ушедших из России

Турчак: ЕР предложила национализировать производства компаний, ушедших из России

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкАндрей Турчак
Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Андрей Турчак
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. "Единая Россия" предложила национализировать производства иностранных компаний, которые объявили об уходе с российского рынка на фоне специальной военной операции на Украине, сообщила пресс-служба партии со ссылкой на секретаря генсовета Андрея Турчака.
Политик констатировал, что Запад развязал санкционную войну против России, в которую включились правительства и частные компании. Некоторые из них объявили о выходе из бизнеса в России и закрытии предприятий.
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Такие действия можно квалифицировать как предумышленное банкротство, подчеркнул Турчак.
"Во всех случаях речь идет о чисто политическом решении. Цена которого — большое количество уволенных в одночасье российских рабочих. Не говоря уже о том, что такими действиями эти компании подрывают свою же экономику, действуют по принципу "пчелы против меда".
Первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак
Андрей Турчак
секретарь генсовета "Единой России"
Задача "Единой России", по словам секретаря генсовета, — сохранить рабочие места и не позволять разрушать экономику и производственный потенциал изнутри.
Предложение национализировать заводы Турчак назвал крайней мерой, но подчеркнул, что Россия не намерена терпеть удары в спину, а будет действовать "по законам военного времени".
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В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для нескольких госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
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