https://ria.ru/20220307/kompanii-1777062178.html

ЕР предложила национализировать производства компаний, ушедших из России

ЕР предложила национализировать производства компаний, ушедших из России - РИА Новости, 07.03.2022

ЕР предложила национализировать производства компаний, ушедших из России

"Единая Россия" предложила национализировать производства иностранных компаний, которые объявили об уходе с российского рынка на фоне специальной военной... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T17:52

2022-03-07T17:52

2022-03-07T19:05

россия

в мире

единая россия

андрей турчак

сергей лавров

дмитрий песков

владимир путин

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577639612_0:226:2990:1908_1920x0_80_0_0_6eee8dd123d8c8ceee2bd868e16753f4.jpg

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. "Единая Россия" предложила национализировать производства иностранных компаний, которые объявили об уходе с российского рынка на фоне специальной военной операции на Украине, сообщила пресс-служба партии со ссылкой на секретаря генсовета Андрея Турчака.Политик констатировал, что Запад развязал санкционную войну против России, в которую включились правительства и частные компании. Некоторые из них объявили о выходе из бизнеса в России и закрытии предприятий.Такие действия можно квалифицировать как предумышленное банкротство, подчеркнул Турчак.Задача "Единой России", по словам секретаря генсовета, — сохранить рабочие места и не позволять разрушать экономику и производственный потенциал изнутри.Предложение национализировать заводы Турчак назвал крайней мерой, но подчеркнул, что Россия не намерена терпеть удары в спину, а будет действовать "по законам военного времени".Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для нескольких госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.

https://ria.ru/20220307/perechen-1777030742.html

https://ria.ru/20220307/podderzhka-1777039969.html

https://ria.ru/20220307/sholts-1777052269.html

россия

сша

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

россия, в мире, единая россия, андрей турчак, сергей лавров, дмитрий песков, владимир путин, сша, донецкая народная республика, втб, сбербанк россии, евросоюз