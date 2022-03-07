17:52 07.03.2022 (обновлено: 19:05 07.03.2022)
ЕР предложила национализировать производства компаний, ушедших из России
Турчак: ЕР предложила национализировать производства компаний, ушедших из России
Андрей Турчак
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. "Единая Россия" предложила национализировать производства иностранных компаний, которые объявили об уходе с российского рынка на фоне специальной военной операции на Украине, сообщила пресс-служба партии со ссылкой на секретаря генсовета Андрея Турчака.
Политик констатировал, что Запад развязал санкционную войну против России, в которую включились правительства и частные компании. Некоторые из них объявили о выходе из бизнеса в России и закрытии предприятий.
Такие действия можно квалифицировать как предумышленное банкротство, подчеркнул Турчак.
"Во всех случаях речь идет о чисто политическом решении. Цена которого — большое количество уволенных в одночасье российских рабочих. Не говоря уже о том, что такими действиями эти компании подрывают свою же экономику, действуют по принципу "пчелы против меда".
Задача "Единой России", по словам секретаря генсовета, — сохранить рабочие места и не позволять разрушать экономику и производственный потенциал изнутри.
Предложение национализировать заводы Турчак назвал крайней мерой, но подчеркнул, что Россия не намерена терпеть удары в спину, а будет действовать "по законам военного времени".
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для нескольких госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.