https://ria.ru/20220307/knr-1777009552.html

В МИД Китая рассказали об основных принципах в отношениях с Россией

В МИД Китая рассказали об основных принципах в отношениях с Россией - РИА Новости, 07.03.2022

В МИД Китая рассказали об основных принципах в отношениях с Россией

Российско-китайские отношения не направлены против третьих стран и основаны на принципе неприсоединения к блокам, заявил в понедельник министр иностранных дел... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T10:24

2022-03-07T10:24

2022-03-07T11:02

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китай

мид кнр

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ПЕКИН, 7 мар – РИА Новости. Российско-китайские отношения не направлены против третьих стран и основаны на принципе неприсоединения к блокам, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И на ежегодной пресс-конференции."Я хотел бы подчеркнуть, что китайско-российские отношения независимы и самостоятельны, они основаны на неприсоединении к блокам, отсутствии конфронтации и не нацелены на третьи стороны, они также не терпят стороннего вмешательства и провокаций", - отвечая на вопрос о том, как усиление коллективного санкционного давления на Россию и Китай со стороны Запада повлияет на дальнейшее развитие российско-китайских отношений.Ван и отметил, что Китай и Россия продолжат развивать отношения, несмотря ни на какие международные изменения."Какой бы угрожающей ни была международная ситуация, Китай и Россия сохранят свою стратегическую решимость и продолжат продвигать отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху", - заявил министр.Он подчеркнул, что развитие китайско-российских отношений обладает мощной внутренней движущей силой, дружба между двумя народами прочна, как скала, а перспективы сотрудничества двух стран крайне широки.

https://ria.ru/20220306/sanktsii-1776872413.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

россия, китай, мид кнр