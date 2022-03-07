https://ria.ru/20220307/knr-1777009552.html
В МИД Китая рассказали об основных принципах в отношениях с Россией
В МИД Китая рассказали об основных принципах в отношениях с Россией - РИА Новости, 07.03.2022
В МИД Китая рассказали об основных принципах в отношениях с Россией
Российско-китайские отношения не направлены против третьих стран и основаны на принципе неприсоединения к блокам, заявил в понедельник министр иностранных дел... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T10:24
2022-03-07T10:24
2022-03-07T11:02
россия
китай
мид кнр
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ПЕКИН, 7 мар – РИА Новости. Российско-китайские отношения не направлены против третьих стран и основаны на принципе неприсоединения к блокам, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И на ежегодной пресс-конференции."Я хотел бы подчеркнуть, что китайско-российские отношения независимы и самостоятельны, они основаны на неприсоединении к блокам, отсутствии конфронтации и не нацелены на третьи стороны, они также не терпят стороннего вмешательства и провокаций", - отвечая на вопрос о том, как усиление коллективного санкционного давления на Россию и Китай со стороны Запада повлияет на дальнейшее развитие российско-китайских отношений.Ван и отметил, что Китай и Россия продолжат развивать отношения, несмотря ни на какие международные изменения."Какой бы угрожающей ни была международная ситуация, Китай и Россия сохранят свою стратегическую решимость и продолжат продвигать отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху", - заявил министр.Он подчеркнул, что развитие китайско-российских отношений обладает мощной внутренней движущей силой, дружба между двумя народами прочна, как скала, а перспективы сотрудничества двух стран крайне широки.
https://ria.ru/20220306/sanktsii-1776872413.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, китай, мид кнр
10:24 07.03.2022 (обновлено: 11:02 07.03.2022)
В МИД Китая рассказали об основных принципах в отношениях с Россией
Глава МИД Ван И: отношения России и Китая не терпят стороннего вмешательства и провокаций
ПЕКИН, 7 мар – РИА Новости. Российско-китайские отношения не направлены против третьих стран и основаны на принципе неприсоединения к блокам, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И на ежегодной пресс-конференции.
"Я хотел бы подчеркнуть, что китайско-российские отношения независимы и самостоятельны, они основаны на неприсоединении к блокам, отсутствии конфронтации и не нацелены на третьи стороны, они также не терпят стороннего вмешательства и провокаций", - отвечая на вопрос о том, как усиление коллективного санкционного давления на Россию
и Китай
со стороны Запада повлияет на дальнейшее развитие российско-китайских отношений.
Ван и отметил, что Китай и Россия продолжат развивать отношения, несмотря ни на какие международные изменения.
"Какой бы угрожающей ни была международная ситуация, Китай и Россия сохранят свою стратегическую решимость и продолжат продвигать отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху", - заявил министр.
Он подчеркнул, что развитие китайско-российских отношений обладает мощной внутренней движущей силой, дружба между двумя народами прочна, как скала, а перспективы сотрудничества двух стран крайне широки.