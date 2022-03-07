https://ria.ru/20220307/kitay-1777034704.html

В ЕС призвали Китай повлиять на Россию из-за Украины

В ЕС призвали Китай повлиять на Россию из-за Украины - РИА Новости, 07.03.2022

В ЕС призвали Китай повлиять на Россию из-за Украины

ЕС считает, что Китай благодаря близким отношениям с РФ может сыграть роль в прекращении конфликта на Украине, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T14:17

2022-03-07T14:17

2022-03-07T14:35

россия

китай

украина

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

европа

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БРЮССЕЛЬ, 7 мар – РИА Новости. ЕС считает, что Китай благодаря близким отношениям с РФ может сыграть роль в прекращении конфликта на Украине, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Питер Стано."Контакты верховного представителя ЕС Жозепа Борреля с китайским коллегой продолжаются... Необходимо оказать влияние на Россию, чтобы прекратить эту агрессию, эту беспрецедентную атаку против суверенитета и территориальной целостности Украины. Китай благодаря отношениям между Москвой и Пекином имеет потенциал оказать влияние на Россию. Мы хотели бы, чтобы Китай использовал это влияние, чтобы настоять на прекращении огня", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220306/sanktsii-1776872413.html

https://ria.ru/20220226/legitimnost-1775206564.html

россия

китай

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, китай, украина, в мире, европа