https://ria.ru/20220307/kitay-1777034704.html
В ЕС призвали Китай повлиять на Россию из-за Украины
В ЕС призвали Китай повлиять на Россию из-за Украины - РИА Новости, 07.03.2022
В ЕС призвали Китай повлиять на Россию из-за Украины
ЕС считает, что Китай благодаря близким отношениям с РФ может сыграть роль в прекращении конфликта на Украине, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T14:17
2022-03-07T14:17
2022-03-07T14:35
россия
китай
украина
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
европа
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БРЮССЕЛЬ, 7 мар – РИА Новости. ЕС считает, что Китай благодаря близким отношениям с РФ может сыграть роль в прекращении конфликта на Украине, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Питер Стано."Контакты верховного представителя ЕС Жозепа Борреля с китайским коллегой продолжаются... Необходимо оказать влияние на Россию, чтобы прекратить эту агрессию, эту беспрецедентную атаку против суверенитета и территориальной целостности Украины. Китай благодаря отношениям между Москвой и Пекином имеет потенциал оказать влияние на Россию. Мы хотели бы, чтобы Китай использовал это влияние, чтобы настоять на прекращении огня", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220306/sanktsii-1776872413.html
https://ria.ru/20220226/legitimnost-1775206564.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, китай, украина, в мире, европа
14:17 07.03.2022 (обновлено: 14:35 07.03.2022)
В ЕС призвали Китай повлиять на Россию из-за Украины
Представитель ЕС Питер Стано призвал Китай повлиять на Россию из-за Украины