https://ria.ru/20220307/kitay-1777011693.html
Китай имеет право принимать меры для защиты своих интересов, заявил Ван И
Китай имеет право принимать меры для защиты своих интересов, заявил Ван И - РИА Новости, 07.03.2022
Китай имеет право принимать меры для защиты своих интересов, заявил Ван И
В отношениях с США Китай имеет полное право принимать все необходимые меры для защиты своих законных интересов, заявил в понедельник глава МИД КНР Ван И. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T10:50
2022-03-07T10:50
2022-03-07T12:52
в мире
ван и (политик)
сша
китай
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ПЕКИН, 7 мар – РИА Новости. В отношениях с США Китай имеет полное право принимать все необходимые меры для защиты своих законных интересов, заявил в понедельник глава МИД КНР Ван И."Как суверенная и независимая страна Китай имеет полное право принимать необходимые меры для твердой защиты своих законных интересов", - сказал Ван И на ежегодной пресс-конференции, комментируя современные отношения между Китаем и США.Он отметил, что США по-прежнему не жалеют усилий для ведения жесткой конкуренции с Китаем, постоянно провоцируя неприятности по вопросам, касающихся основных интересов Китая.По его словам, на международном уровне США "непрерывно создают кружки для сдерживания Китая", что не только вредит двусторонним отношениям, но и наносит удар по миру и стабильности во всем мире. Это "не является поведением ответственной великой державы", указал он.Ван И подчеркнул, что в эпоху взаимозависимости и глобализации две великие державы, Китай и США, должны найти правильный способ сосуществовать вместе, вернуться на путь здоровых и стабильных отношений.Отношения Китая и США резко ухудшились еще во время президентства Дональда Трампа, когда США инициировали торговую войну, стали оказывать чрезмерное давление на китайские технологические компании, включая Huawei и ZTE, далее последовали санкции из-за ситуации с правами человека в Тибете и Синьцзяне и усиления контроля материкового Китая над Гонконгом, включая принятие закона о нацбезопасности. США также дополнительно накаляют обстановку регулярными контактами с Тайванем.Пекин на все действия Вашингтона традиционно выражает протест, отвергает обвинения и настоятельно призывает вернуть отношения двух стран в правильное русло. После прихода к власти Джо Байдена никаких признаков потепления в отношениях двух стран не наметилось.
https://ria.ru/20220307/ukraina-1776999268.html
https://ria.ru/20220307/ukraina-1777007533.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ван и (политик), сша, китай
10:50 07.03.2022 (обновлено: 12:52 07.03.2022)
Китай имеет право принимать меры для защиты своих интересов, заявил Ван И
В МИД КНР заявили, что Китай имеет полное право принимать меры для защиты своих интересов
ПЕКИН, 7 мар – РИА Новости. В отношениях с США Китай имеет полное право принимать все необходимые меры для защиты своих законных интересов, заявил в понедельник глава МИД КНР Ван И.
"Как суверенная и независимая страна Китай
имеет полное право принимать необходимые меры для твердой защиты своих законных интересов", - сказал Ван И
на ежегодной пресс-конференции, комментируя современные отношения между Китаем и США
.
Он отметил, что США по-прежнему не жалеют усилий для ведения жесткой конкуренции с Китаем, постоянно провоцируя неприятности по вопросам, касающихся основных интересов Китая.
По его словам, на международном уровне США "непрерывно создают кружки для сдерживания Китая", что не только вредит двусторонним отношениям, но и наносит удар по миру и стабильности во всем мире. Это "не является поведением ответственной великой державы", указал он.
Ван И подчеркнул, что в эпоху взаимозависимости и глобализации две великие державы, Китай и США, должны найти правильный способ сосуществовать вместе, вернуться на путь здоровых и стабильных отношений.
Отношения Китая и США резко ухудшились еще во время президентства Дональда Трампа
, когда США инициировали торговую войну, стали оказывать чрезмерное давление на китайские технологические компании, включая Huawei
и ZTE
, далее последовали санкции из-за ситуации с правами человека в Тибете
и Синьцзяне и усиления контроля материкового Китая над Гонконгом
, включая принятие закона о нацбезопасности. США также дополнительно накаляют обстановку регулярными контактами с Тайванем
.
Пекин
на все действия Вашингтона
традиционно выражает протест, отвергает обвинения и настоятельно призывает вернуть отношения двух стран в правильное русло. После прихода к власти Джо Байдена
никаких признаков потепления в отношениях двух стран не наметилось.