https://ria.ru/20220307/kitay-1777011693.html

Китай имеет право принимать меры для защиты своих интересов, заявил Ван И

Китай имеет право принимать меры для защиты своих интересов, заявил Ван И - РИА Новости, 07.03.2022

Китай имеет право принимать меры для защиты своих интересов, заявил Ван И

В отношениях с США Китай имеет полное право принимать все необходимые меры для защиты своих законных интересов, заявил в понедельник глава МИД КНР Ван И. РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T10:50

2022-03-07T10:50

2022-03-07T12:52

в мире

ван и (политик)

сша

китай

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ПЕКИН, 7 мар – РИА Новости. В отношениях с США Китай имеет полное право принимать все необходимые меры для защиты своих законных интересов, заявил в понедельник глава МИД КНР Ван И."Как суверенная и независимая страна Китай имеет полное право принимать необходимые меры для твердой защиты своих законных интересов", - сказал Ван И на ежегодной пресс-конференции, комментируя современные отношения между Китаем и США.Он отметил, что США по-прежнему не жалеют усилий для ведения жесткой конкуренции с Китаем, постоянно провоцируя неприятности по вопросам, касающихся основных интересов Китая.По его словам, на международном уровне США "непрерывно создают кружки для сдерживания Китая", что не только вредит двусторонним отношениям, но и наносит удар по миру и стабильности во всем мире. Это "не является поведением ответственной великой державы", указал он.Ван И подчеркнул, что в эпоху взаимозависимости и глобализации две великие державы, Китай и США, должны найти правильный способ сосуществовать вместе, вернуться на путь здоровых и стабильных отношений.Отношения Китая и США резко ухудшились еще во время президентства Дональда Трампа, когда США инициировали торговую войну, стали оказывать чрезмерное давление на китайские технологические компании, включая Huawei и ZTE, далее последовали санкции из-за ситуации с правами человека в Тибете и Синьцзяне и усиления контроля материкового Китая над Гонконгом, включая принятие закона о нацбезопасности. США также дополнительно накаляют обстановку регулярными контактами с Тайванем.Пекин на все действия Вашингтона традиционно выражает протест, отвергает обвинения и настоятельно призывает вернуть отношения двух стран в правильное русло. После прихода к власти Джо Байдена никаких признаков потепления в отношениях двух стран не наметилось.

https://ria.ru/20220307/ukraina-1776999268.html

https://ria.ru/20220307/ukraina-1777007533.html

сша

китай

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ван и (политик), сша, китай