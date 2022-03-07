https://ria.ru/20220307/kitay-1777011072.html

Решение кризиса на Украине требует холодной головы, заявили в МИД КНР

Решение кризиса на Украине требует холодной головы, заявили в МИД КНР - РИА Новости, 07.03.2022

Решение кризиса на Украине требует холодной головы, заявили в МИД КНР

Решение украинского вопроса требует холодной головы, а не подливания масла в огонь, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И на ежегодной... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T10:44

2022-03-07T10:44

2022-03-07T12:10

в мире

китай

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

ван и (политик)

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ПЕКИН, 7 мар – РИА Новости. Решение украинского вопроса требует холодной головы, а не подливания масла в огонь, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И на ежегодной пресс-конференции."Причины, по которым ситуация в Украине развилась до нынешнего положения, сложные. Решение сложных проблем требует спокойствия и рациональности, а не подливания масла в огонь и обострения противоречий", - заявил министр.Ван И подчеркнул, что развитие ситуации на Украине на сегодняшний день остается вопросом, который больше всего волнует международное сообщество, по его словам, Китай всегда действовал объективно и беспристрастно, независимо вырабатывая свою позицию, исходя из сути дела."Китай полагает, что для урегулирования нынешнего кризиса необходимо придерживаться основных целей и принципов Устава ООН, уважать и защищать суверенитет и территориальную целостность всех стран, придерживаться принципа неделимости безопасности и учитывать закономерные озабоченности в сфере безопасности заинтересованных сторон", - указал он.Вместе с тем, отметил Ван И, следует настаивать на мирном урегулировании конфликта путем диалога, сосредоточиться на долговременном порядке и долгосрочной стабильности в регионе, а также сформировать сбалансированный, эффективный и устойчивый механизм европейской безопасности.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220307/ukraina-1777007533.html

https://ria.ru/20220307/kitay-1777010514.html

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луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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