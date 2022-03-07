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Керри отреагировал на решение нескольких нефтекомпаний уйти из России
Керри отреагировал на решение нескольких нефтекомпаний уйти из России - РИА Новости, 07.03.2022
Керри отреагировал на решение нескольких нефтекомпаний уйти из России
США считают важным решение ряда нефтяных компаний покинуть Россию в связи с событиями на Украине: оно произведет большой эффект на мировой энергетический рынок, РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T19:51
2022-03-07T19:51
в мире
сша
россия
евросоюз
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ХЬЮСТОН (США), 7 мар – РИА Новости. США считают важным решение ряда нефтяных компаний покинуть Россию в связи с событиями на Украине: оно произведет большой эффект на мировой энергетический рынок, заявил спецпредставитель президента США по климату Джон Керри."Я считаю, что решение ряда крупнейших нефтяных и газовых компаний уйти из России является важным и окажет большое воздействие (на рынок). Многие другие компании также покидают российский рынок", - сказал Керри на открытии международной энергетической конференции CERAWeek в американском Хьюстоне.Как отметил высокопоставленный американский чиновник, США рассматривают уход ряда крупных западных предприятий из РФ как часть важного "сдвига" в условиях геополитических рисков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.
https://ria.ru/20220307/frantsiya-1777064895.html
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в мире, сша, россия, евросоюз
19:51 07.03.2022
 
Керри отреагировал на решение нескольких нефтекомпаний уйти из России

Керри считает, что решение ряда нефтекомпаний уйти из России сильно повлияет на рынок

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДжон Керри
Джон Керри - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Джон Керри
Читать ria.ru в
ХЬЮСТОН (США), 7 мар – РИА Новости. США считают важным решение ряда нефтяных компаний покинуть Россию в связи с событиями на Украине: оно произведет большой эффект на мировой энергетический рынок, заявил спецпредставитель президента США по климату Джон Керри.
"Я считаю, что решение ряда крупнейших нефтяных и газовых компаний уйти из России является важным и окажет большое воздействие (на рынок). Многие другие компании также покидают российский рынок", - сказал Керри на открытии международной энергетической конференции CERAWeek в американском Хьюстоне.
Флаг Франции - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 18:14
Французов разозлили последствия антироссийских санкций
Как отметил высокопоставленный американский чиновник, США рассматривают уход ряда крупных западных предприятий из РФ как часть важного "сдвига" в условиях геополитических рисков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 16:31
Шольц объяснил, почему энергосектор России исключили из-под санкций
В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.
 
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