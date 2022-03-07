https://ria.ru/20220307/kazakhstan-1777000140.html

В Алма-Ате задержали похитителей табличек с Аллеи героев

В Алма-Ате задержали похитителей табличек с Аллеи героев - РИА Новости, 07.03.2022

В Алма-Ате задержали похитителей табличек с Аллеи героев

Сотрудники полиции задержали трех жителей Алма-Атинской области Казахстана, укравших металлические таблички с Аллеи героев в парке имени гвардейцев-панфиловцев... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T08:35

2022-03-07T08:35

2022-03-07T08:36

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АЛМА-АТА, 7 мар - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали трех жителей Алма-Атинской области Казахстана, укравших металлические таблички с Аллеи героев в парке имени гвардейцев-панфиловцев в Алма-Ате, сообщила пресс-служба городского департамента полиции.Согласно пресс-релизу, заявление о краже букв и табличек с тумбы Аллеи героев в Парке имени 28 гвардейцев–панфиловцев в полицию поступило 4 марта. Полиция завела по данному факту уголовное дело по статьям "Кража" и "Вандализм"."Подозреваемых трое, 1996 и 1997 годов рождения. Они – жители одного из поселков Енбекшиказахского района Алматинской области. Злоумышленники задержаны и взяты под стражу. Они признались, что украли чугунные таблички и буквы из латуни с целью дальнейшей их продажи в пункт приема металлов", - сообщил начальник управления полиции Медеуского района Даурен Утебаев, слова которого приводятся в пресс-релизе.Похищенные таблички были обнаружены в одном из пунктов приема металла в Алма-Ате. В отношении скупщиков краденого возбуждено дело по статье "Приобретение имущества, добытого заведомо преступным путем". Они также водворены в изолятор временного содержания.

https://ria.ru/20220302/kazakhstan-1776015309.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, алма-ата, казахстан