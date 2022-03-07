https://ria.ru/20220307/kandidat-1777054680.html

ФРГ и Нидерланды выступили против вступления Украины в ЕС, сообщили СМИ

ФРГ и Нидерланды выступили против вступления Украины в ЕС, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.03.2022

ФРГ и Нидерланды выступили против вступления Украины в ЕС, сообщили СМИ

Ряд стран ЕС, среди которых ФРГ и Нидерланды, выступают против того, чтобы на этой неделе предоставить Украине статус кандидата на вступление. РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T16:50

2022-03-07T16:50

2022-03-07T16:56

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германия

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евросоюз

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европарламент

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Ряд стран ЕС, среди которых ФРГ и Нидерланды, выступают против того, чтобы на этой неделе предоставить Украине статус кандидата на вступление."Некоторые западные страны ЕС выступают против призывов блоку предоставить Украине так называемый статус кандидата на этой неделе", - говорится в сообщении агентства Блумберг, которое ссылается на ряд дипломатов.Отмечается, что эти страны, среди которых Германия и Нидерланды, сначала хотят, чтобы исполнительное ведомство ЕС высказало свое мнение о степени готовности Украины к членству в союзе.Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220307/peregovory-1777045534.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, украина, германия, нидерланды, евросоюз, европарламент