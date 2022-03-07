https://ria.ru/20220307/kandidat-1777054680.html
ФРГ и Нидерланды выступили против вступления Украины в ЕС, сообщили СМИ
ФРГ и Нидерланды выступили против вступления Украины в ЕС, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.03.2022
ФРГ и Нидерланды выступили против вступления Украины в ЕС, сообщили СМИ
Ряд стран ЕС, среди которых ФРГ и Нидерланды, выступают против того, чтобы на этой неделе предоставить Украине статус кандидата на вступление. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T16:50
2022-03-07T16:50
2022-03-07T16:56
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нидерланды
евросоюз
обострение ситуации в днр и лнр
европарламент
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Ряд стран ЕС, среди которых ФРГ и Нидерланды, выступают против того, чтобы на этой неделе предоставить Украине статус кандидата на вступление."Некоторые западные страны ЕС выступают против призывов блоку предоставить Украине так называемый статус кандидата на этой неделе", - говорится в сообщении агентства Блумберг, которое ссылается на ряд дипломатов.Отмечается, что эти страны, среди которых Германия и Нидерланды, сначала хотят, чтобы исполнительное ведомство ЕС высказало свое мнение о степени готовности Украины к членству в союзе.Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, германия, нидерланды, евросоюз, европарламент
16:50 07.03.2022 (обновлено: 16:56 07.03.2022)
ФРГ и Нидерланды выступили против вступления Украины в ЕС, сообщили СМИ
Блумберг: ФРГ и Нидерланды выступили против предоставления Киеву статуса кандидата в ЕС