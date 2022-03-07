https://ria.ru/20220307/kadyrov-1777092313.html

Кадыров призвал НАТО, ОБСЕ и ООН вмешаться в ситуацию на Украине

Кадыров призвал НАТО, ОБСЕ и ООН вмешаться в ситуацию на Украине - РИА Новости, 07.03.2022

Кадыров призвал НАТО, ОБСЕ и ООН вмешаться в ситуацию на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал НАТО, ОБСЕ и ООН вмешаться в ситуацию с гуманитарными коридорами на Украине. РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T22:26

2022-03-07T22:26

2022-03-07T22:46

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обострение ситуации в днр и лнр

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рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 7 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал НАТО, ОБСЕ и ООН вмешаться в ситуацию с гуманитарными коридорами на Украине."Это мое обращение в первую очередь адресовано к представителям НАТО, ОБСЕ, ООН, которые на словах так сильно переживают за мир во всем мире. Все последние дни вы только и говорите о гуманитарном коридоре для мирных граждан. И вот когда Россия организовала и предоставила такую возможность, бандеровцы не дают воспользоваться этим правом не только местным жителям, но даже иностранцам", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Он обратился к названным международным организациям с требованием повлиять на сложившееся положение. "Вмешайтесь в ситуацию со своими людьми, иначе ответственность за их будущее лежит на вас", - заявил глава республики.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "демилитаризацию и денацификацию" страны. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.С начала боевых действий прошли уже три раунда российско-украинских переговоров, они состоялись 28 февраля, 3 и 7 марта на территории Белоруссии. По завершении третьего раунда один из участников российской делегации, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий выразил надежду, что попытки вывести мирных жителей на Украине по гуманитарным коридорам будут предприняты в ближайшее время и завершатся успешно.

https://ria.ru/20220307/medinskiy-1777084403.html

https://ria.ru/20220307/berbok-1777079801.html

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украина

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, обсе, оон, россия, украина, рамзан кадыров